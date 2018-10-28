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28.10.2018 22:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лермонтов и чиновники

Что сделать, чтобы на территории заказника не появился парк аттракционов?
Текст: Роман Кияшко ("Российская газета", Ставропольский край)
Российская газета - Федеральный выпуск №7705 (242)
В Ставропольском крае власти хотят построить туристический комплекс подножья горы Змейки - признанного памятника природы. Сейчас это территория Бештаугорского природного заказника, но такое положение дел чиновники намерены исправить через Верховный суд России.
Змейка, а также большая часть территории между городами Пятигорск, Железноводск, Лермонтов и Минеральные Воды - все это Бештаугорский природный заказник. О этой горе писал Лермонтов в повести "Измаил-Бей". У ее подножья, "где чуть приметный путь лежал,/ Цветущей узкою долиной/ Тихонько всадник проезжал". Фото: Евгений Кашуба Змейка, а также большая часть территории между городами Пятигорск, Железноводск, Лермонтов и Минеральные Воды - все это Бештаугорский природный заказник. О этой горе писал Лермонтов в повести "Измаил-Бей". У ее подножья, "где чуть приметный путь лежал,/ Цветущей узкою долиной/ Тихонько всадник проезжал". Фото: Евгений Кашуба
Змейка, а также большая часть территории между городами Пятигорск, Железноводск, Лермонтов и Минеральные Воды - все это Бештаугорский природный заказник. О этой горе писал Лермонтов в повести "Измаил-Бей". У ее подножья, "где чуть приметный путь лежал,/ Цветущей узкою долиной/ Тихонько всадник проезжал". Фото: Евгений Кашуба

Змейка, а также большая часть территории между городами Пятигорск, Железноводск, Лермонтов и Минеральные Воды - все это Бештаугорский природный заказник. Об этой горе писал Лермонтов в повести "Измаил-Бей". У ее подножья "где чуть приметный путь лежал,/ Цветущей узкою долиной/ Тихонько всадник проезжал".

Но литературное прошлое Змейку не спасло. В XX веке она пострадал от рук горняков. Здесь обнаружили полезные ископаемые, и один из склонов горы превратился в карьер. К 90-м годам выработку остановили, и с тех пор Змейка восстанавливает "раны".

Уже в наше время ее подножье облюбовали инвесторы. В 2015 году представители китайской компании подписали соглашение с местными властями о строительстве здесь туристического комплекса с аттракционами, бассейнами и гостиницами. Эти места уже тогда охранялись законом, вот только границы природоохранной территории не были обозначены еще с советских времен.

Фото: Рисунок Михаила Лермонтова

В 2016 году это упущение решили исправить и провели четкие границы для каждого памятника природа, в том числе и для Змейки. Тогда в министерстве природных ресурсов края заявляли, что это "уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы и объекты естественного и искусственного происхождения".

Сейчас же, подгоняемые исполнением обязательств перед инвесторами, чиновники министерства туризма и оздоровительных курортов намерены "уточнить границы" Бештаугорского заказника - выделить из его состава 193 гектара земель у подножья горы с востока, очистить территорию от растительности и начать там стройку.

- Данный проект включен в состав федеральной целевой программы. В рамках инвестпроекта запланировано строительство гостиниц и отелей категории 4 и 5 звезд, парка аттракционов, гольф-клуба, ресторана, кафе, бассейнов и магазинов, - рассказал РГ" глава минтуризма края Александр Трухачев.

Строительство обойдется примерно в три миллиарда рублей, хотя министр отметил, что эта сумма может вырасти. На территории заказника, где запланированы работы, уже даже проложили дорогу. Ее должны открыть в течение месяца.

Чтобы компенсировать причиненный вред, краевые власти присоединят с другой стороны заказника земли, которые раньше не входили в его состав, а также большой участок вдалеке от основной природоохранной территории.

- С Северо-Запада мы будем эту территорию подвигать, а с другой стороны - увеличим данную зону с Юго-Восточной территории. Уже планируется добавить более 400 гектаров, - пояснил министр.

Вопросы об определении границ природных заказников уполномочены решать только в Верховном суде России. Сейчас краевое минтуризма направило туда документы, ожидая, что в мае 2019 года там примут положительное решение и позволят ведомству выполнить обязательства перед инвестором.

Строительство обойдется примерно в три миллиарда рублей, хотя эта сумма может вырасти. На территории заказника, где запланированы работы, уже даже проложили дорогу

- Границы особо охраняемой территории не бетонные, - считает начальник отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира минприроды Ставрополья Игорь Траутвайн. - Если будут какие-то предложения от ученых или муниципалитетов об изменении или корректировке границ, мы, конечно, их рассмотрим. Для этого есть экологический совет, который и занимается этим вопросом.

Фото: Depositphotos.com
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При этом он отметил, что никаких предложений по корректировке границ заказника пока не поступало.

Организатор движения за спасение горы Змейка эколог Евгений Кашуба считает, что нельзя взять и исключить из состава заказника территорию, а взамен присоединить другую. Если границу природоохранного объекта ранее определили, то наверняка сделали это не случайно.

- Минприроды провело комплексное обследование данной территории при установлении границ, и за полтора года потерять свою ценность эти земли не могли, - считает он. - Представьте, что из вашей квартиры хотят изъять пару комнат, а взамен предоставить в соседнем районе. Будете ли вы задавать вопрос, чем ваши комнаты ценнее комнат в другом районе? Сможете доказать, что ваши комнаты уникальны и должны принадлежать вам?

По его мнению, с изменением статуса одного участка в природе не возникает непроницаемой границы: здесь особо охраняемая территория - природа, а тут - уже нет. Масштабное строительство негативно повлияет на весь заказник, так как это одна экосистема.

- Взамен предлагают 110 гектаров территории горы Змейка - памятника природы, где строительство и без того запрещено. Они и так должны были войти в заказник, но этого не случилось по странному стечению обстоятельств. И 312 гектаров оврагов и полей на существенном отдалении от заказника. Если они такие ценные, что же их не включили ранее?

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