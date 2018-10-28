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28.10.2018,  
11:42
Текст:  Светлана Цыганкова

Россия прикрыла Северо-Запад новейшим комплексом РЭБ "Самарканд"

Министерство обороны России прикрыло несколько регионов Северо-Запада новейшими комплексами радиоэлектронной борьбы "Самарканд". Эти данные военное ведомство разместило на портале госзакупок.

Фото: Игорь Филонов/РГ Комплексы радиоэлектронной борьбы Фото: Игорь Филонов/РГ
Комплексы радиоэлектронной борьбы Фото: Игорь Филонов/РГ
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Как заявлено в тендере, речь идет о комплексе работ по продлению назначенных сроков эксплуатации и текущему ремонту, монтажу и доработке средств радиоэлектронной борьбы и подключению составных частей комплекса РЭБ "Самарканд" к системе передачи данных Минобороны РФ. РЭБ "Самарканд" развернуты в 13 стратегических регионах, об этом говорится в представленной документации. Три из них в Северо-Западном федеральном округе - Архангельской, Калининградской и Мурманской областях. А также в Московской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском краях, Еврейской автономной области и в Республике Беларусь.

Аукцион будет закрытым. Заявки принимаются до 12 ноября 2018 года.

Что касается Северо-Запада, то Северный флот уже получил новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Свет" и "Самарканд" в 2017 году. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Северного флота, РЭБ установлены на всех надводных кораблях.

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