Кубань восстанавливается после удара стихии

Сильнейший ливень, шедший несколько суток, серьезно затопил 2365 домов в Туапсинском и Апшеронском районах края, а также нескольких районах Сочи.
...На улицах в вязкой илистой массе лежат теперь уже полностью пришедшие в негодность холодильники, домашняя утварь и мебель. Из здания детского сада "Голубая стрела" в Туапсе на Деповской поток вынес игрушки и кроватки. В четверг вечером прямо из стремительно затапливаемых комнат и коридоров пришлось спасать 90 малышей.
- Приехал забрать своего ребенка. Увидел, что вода зашла в здание, и уровень ее быстро растет, - рассказывает инспектор ДПС, лейтенант полиции Степан Мерзликин. Мужчина, не теряя времени, вместе с работниками детского сада начал выносить детей и передавать их прибывшим сотрудникам МЧС. Он лично эвакуировал 13 воспитанников.
Почти в тот же момент жительница поселка Холодный Родник Туапсинского района Ольга пыталась попасть домой после работы...
- У меня машина высокая, но даже на ней не смогла добраться. В итоге встали у реки, за которой были наши дома, и наблюдали за тем, как все смывает. Сначала под воду ушел мост, потом за считаные минуты и полотно железной дороги. Страшно было, - рассказывает девушка.
Радуется, что удалось спастись, и жительница Туапсе Татьяна Буюклян. Стихия перевернула в ее доме все вверх дном.
- Когда начался дождь, мы даже не успели ничего поднять наверх. Поэтому все поплыло, как и четыре года назад во время потопа. Снова начинать все сначала. Но хотя бы живы. Даже одежду не захватили, переодеться во что-то сухое оказалось невозможным. Соседка вроде какие-то штаны дала, буду примерять, - шутит сквозь слезы Татьяна.
Соседи и друзья пришли на помощь и 43-летней матери пятерых детей Наталье Михайловой, живущей в поселке Аше Лазаревского района Сочи. В роковую ночь ее разбудил звонком знакомый сотрудник МЧС. Попросил приготовиться, не давать засыпать детям и оповестить кого получится поблизости.
- Пыталась дозвониться соседям, не смогла и побежала их будить. Вернулась, а вода уже пошла. Успели только собрать документы и вывести детей. Нашли место на возвышенности - это платформа железнодорожных путей, - вспоминает Наталья. - Там половина поселка стояла. Смотрели, как стихия орудует в наших домах.
На ночлег всем большим семейством остались у друзей в Лазаревском районе, вернуться в дом женщина смогла спустя как минимум сутки. Без слез смотреть на свои только недавно полностью отремонтированные квадратные метры она не может. На полу серое месиво, стены вздулись. Так помогавшая в быту с детьми - младшему пять лет, а старшему уже 23 - швейная машинка теперь не работает. В углу разбитый, только на днях купленный для сына компьютер. Школьные учебники, как и всю одежду, вода попросту унесла куда-то... Как все это восстанавливать, многодетная мать не знает.
Подтопленцы рассказывают свои истории более или менее спокойно. Как говорят, уже выплакали весь страх и горечь. Однако полностью паники в зоне ЧС избежать все же не удалось.
Оставленные на несколько дней без света, газа и воды стихией люди были готовы поверить даже в самые безумные слухи. К примеру, кто-то распространил информацию, что в цистернах с привезенной питьевой водой на самом деле вода техническая... Подхваченное многими новостными ресурсами вранье стало причиной огромных очередей перед раздатчиками бутилированной воды.
Еще хуже обстояли дела в отрезанном потопом от остальной части страны почти на двое суток Сочи. Грязевые сели и вода разрушили участок автомобильной дороги и подтопили железнодорожные пути, ведущие в город. И хоть местная администрация поспешила успокоить жителей - мол, "еды и бензина хватит на несколько недель", - в магазинах и на АЗС выстраивались очереди. С полок прежде всего сметали гречневую крупу, масло, любые овощи, спички и сахар. С полными баками и несколькими канистрами топлива уезжали и дождавшиеся своей очереди в огромной веренице машин автомобилисты.
К сожалению, очень быстро сориентировались в ситуации ушлые дельцы. Появились те, кто готов был перепродать бензин, правда, по удвоенной цене... Предлагали также за весьма немалые деньги помочь въехать в Сочи. Была разработана целая схема - из Горячего Ключа (именно там останавливались следовавшие до Сочи поезда) один извозчик довозил желающих попасть на курорт людей до разрушенного моста через реку Макопсе, люди проходили опасный участок пешком и садились в уже ожидавшую на второй стороне другую машину.
Благо в субботу с утра от дорожников пришла хорошая новость - разрушенный участок автодороги, ведущей в олимпийскую столицу, удалось отремонтировать и движение полностью восстановили. Вернули в подтопленные районы также свет и газ, частично получилось починить водоснабжение.
Еще с пятницы по поселкам и городам в зоне ЧС начали ходить оценочные комиссии, которым в кратчайшие сроки предстоит оценить ущерб. Так, при частичной утрате имущества первой необходимости из бюджета региона будет выплачено по 50 тысяч на каждого члена семьи, при полной утрате - 100 тысяч на члена семьи. Также предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого пострадавшего, находившегося в зоне ЧС.
Плюс единовременное пособие в связи с получением тяжкого вреда или вреда средней тяжести здоровью в результате ЧС составляет 400 тысяч рублей, при получении легкого вреда здоровью - 200 тысяч рублей. Членам семьи погибшего предусмотрена выплата в равных долях в размере одного миллиона рублей.
По данным администрации Краснодарского края, уже сейчас ясно, что немногие из находящихся в зоне подтопления домов были застрахованы.
- Надо делать выводы из подобных ситуаций, а мы раз в несколько лет ликвидируем последствия ЧС. Людям необходимо компенсировать потери, и сейчас 1 миллиард рублей мы выделяем из бюджета, но мы отрываем эти деньги от других программ. Необходимо в крае принять закон: обозначить территории, которые должны быть обязательно застрахованы, - предложил на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий стихии глава Кубани Вениамин Кондратьев. - Страховка обойдется в одну-две тысячи рублей в год, это небольшая сумма.
Количество жертв потопа увеличилось до шести, по данному факту уже возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". По данным правоохранителей, в первом речь идет о двух погибших в Туапсинском районе, во втором - о четырех погибших в Апшеронском районе Краснодарского края. Все они пожилые люди и были найдены после ЧС в своих домах или же рядом с ними. Еще двоих жителей пока считают пропавшими, получивших же различные травмы - несколько десятков человек.
Сорванный отдых
Могут ли туристы претендовать на компенсацию
Туристы, отдыху которых мешает природная стихия, могут рассчитывать на компенсации, но при определенных условиях, рассказала "РГ" начальник Правового управления Ростуризма Изо Арахамия.
Природные катаклизмы попадают под понятие "угроза безопасности" в профильном законе о туризме. На основании возможной угрозы безопасности Ростуризм может выпустить рекомендации воздержаться от посещения определенных территорий или иные ограничительные предупреждения. С 3 сентября вступили в силу поправки, по которым такой рекомендации Ростуризма, появившейся на сайте ведомства, достаточно, чтобы обратиться за компенсацией к туроператору или турагенту, у которого покупалась путевка. Турист в этом случае может потребовать переноса срока тура, замены направления или расторжения договора с полным возвратом средств за тур, объясняет Изо Арахамия.
Рекомендация Ростуризма может быть выпущена только при наличии угрозы безопасности, о которой Ростуризм информируют уполномоченные органы. Если речь идет о стихии, то ими являются МЧС или Росгидромет.
На сайте Ростуризма такой рекомендации в отношении Краснодарского края на момент подписания номера не было.
Эксперты "РГ" также добавляют, что турфирмы неохотно идут на возврат средств, потому что они уже перечислили деньги перевозчикам, отельерам, и деньги им не возвращаются. Но если речь идет об отдыхе в России, всегда можно договориться с отелем, санаторием, чтобы сдвинуть или перенести сроки тура.
"Для туристов, которых стихия застала непосредственно на отдыхе, и они хотят его прервать и вернуться домой, действуют те же условия, - продолжает Изо Арахамия. - Рекомендация Ростуризма дает им право вернуться обратно и потребовать возврат суммы, пропорциональной несостоявшемуся отдыху. Если туроператор или турагент не идет на это, спорные вопросы решаются в судебном порядке".
Если такой рекомендации нет, то рассчитывать не на что. И надо понимать, в какой местности действует стихия. В данном случае стихия затронула Туапсе, в Сочи угроза была меньше. И там и там ситуация стабилизируется. "Самолеты летают, сообщение на железной и автомобильной дороге постепенно восстанавливается. Отказов от туров практически нет, если что-то и было, то это единичные случаи. Погода уже нормальная, все наладится", - отметил в беседе с "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
"Наибольший урон дождем и подтоплениями был нанесен объектам в Туапсинском районе, однако сезон здесь практически закончился, и, возможно, именно поэтому жалоб от туристов пока не поступало. За прошедшие дни организованные туристы аннулировали небольшое количество заявок относительно общего потока. Речь идет о более чем 100 аннуляциях туров (от 25 до 50 заявок у ряда крупных туроператоров) с ближайшими датами заезда", - сообщили в Ассоциации туроператоров России. Ближайший пик заездов в регион ожидается на ноябрьские праздники.
Непросто пришлось людям, у которых отменили поезда. На вокзалах для них круглосуточно работают кассы, организуют питание и питьевую воду, дежурят бригады "скорой помощи". Первый после перерыва поезд из Адлера пришел в Москву в воскресенье, теперь железнодорожники будут входить в расписание и наверстывать упущенное. Если поезд отменен на момент его отправления, пассажир может вернуть 100 процентов стоимости билета. Автомобильное сообщение с пострадавшей от стихии территорией восстановлено в субботу.