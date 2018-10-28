Кубань восстанавливается после удара стихии

Грязь, мусор и тонны испорченного имущества оставила стихия в 30 поселках Краснодарского края. Сейчас вода сошла, но требующих быстрого решения проблем осталось очень много. Одни из самых животрепещущих - это оценка ущерба и компенсации подтопленцам за частично или полностью утерянное жилье.

Сильнейший ливень, шедший несколько суток, серьезно затопил 2365 домов в Туапсинском и Апшеронском районах края, а также нескольких районах Сочи.

...На улицах в вязкой илистой массе лежат теперь уже полностью пришедшие в негодность холодильники, домашняя утварь и мебель. Из здания детского сада "Голубая стрела" в Туапсе на Деповской поток вынес игрушки и кроватки. В четверг вечером прямо из стремительно затапливаемых комнат и коридоров пришлось спасать 90 малышей.

- Приехал забрать своего ребенка. Увидел, что вода зашла в здание, и уровень ее быстро растет, - рассказывает инспектор ДПС, лейтенант полиции Степан Мерзликин. Мужчина, не теряя времени, вместе с работниками детского сада начал выносить детей и передавать их прибывшим сотрудникам МЧС. Он лично эвакуировал 13 воспитанников.

Почти в тот же момент жительница поселка Холодный Родник Туапсинского района Ольга пыталась попасть домой после работы...

- У меня машина высокая, но даже на ней не смогла добраться. В итоге встали у реки, за которой были наши дома, и наблюдали за тем, как все смывает. Сначала под воду ушел мост, потом за считаные минуты и полотно железной дороги. Страшно было, - рассказывает девушка.

Радуется, что удалось спастись, и жительница Туапсе Татьяна Буюклян. Стихия перевернула в ее доме все вверх дном.

- Когда начался дождь, мы даже не успели ничего поднять наверх. Поэтому все поплыло, как и четыре года назад во время потопа. Снова начинать все сначала. Но хотя бы живы. Даже одежду не захватили, переодеться во что-то сухое оказалось невозможным. Соседка вроде какие-то штаны дала, буду примерять, - шутит сквозь слезы Татьяна.

Соседи и друзья пришли на помощь и 43-летней матери пятерых детей Наталье Михайловой, живущей в поселке Аше Лазаревского района Сочи. В роковую ночь ее разбудил звонком знакомый сотрудник МЧС. Попросил приготовиться, не давать засыпать детям и оповестить кого получится поблизости.

- Пыталась дозвониться соседям, не смогла и побежала их будить. Вернулась, а вода уже пошла. Успели только собрать документы и вывести детей. Нашли место на возвышенности - это платформа железнодорожных путей, - вспоминает Наталья. - Там половина поселка стояла. Смотрели, как стихия орудует в наших домах.

На ночлег всем большим семейством остались у друзей в Лазаревском районе, вернуться в дом женщина смогла спустя как минимум сутки. Без слез смотреть на свои только недавно полностью отремонтированные квадратные метры она не может. На полу серое месиво, стены вздулись. Так помогавшая в быту с детьми - младшему пять лет, а старшему уже 23 - швейная машинка теперь не работает. В углу разбитый, только на днях купленный для сына компьютер. Школьные учебники, как и всю одежду, вода попросту унесла куда-то... Как все это восстанавливать, многодетная мать не знает.

Подтопленцы рассказывают свои истории более или менее спокойно. Как говорят, уже выплакали весь страх и горечь. Однако полностью паники в зоне ЧС избежать все же не удалось.

Оставленные на несколько дней без света, газа и воды стихией люди были готовы поверить даже в самые безумные слухи. К примеру, кто-то распространил информацию, что в цистернах с привезенной питьевой водой на самом деле вода техническая... Подхваченное многими новостными ресурсами вранье стало причиной огромных очередей перед раздатчиками бутилированной воды.

Еще хуже обстояли дела в отрезанном потопом от остальной части страны почти на двое суток Сочи. Грязевые сели и вода разрушили участок автомобильной дороги и подтопили железнодорожные пути, ведущие в город. И хоть местная администрация поспешила успокоить жителей - мол, "еды и бензина хватит на несколько недель", - в магазинах и на АЗС выстраивались очереди. С полок прежде всего сметали гречневую крупу, масло, любые овощи, спички и сахар. С полными баками и несколькими канистрами топлива уезжали и дождавшиеся своей очереди в огромной веренице машин автомобилисты.

Лишь немногие из попавших в зону подтопления домов были застрахованы, хотя подобные ЧС случаются в этих районах регулярно раз в несколько лет

К сожалению, очень быстро сориентировались в ситуации ушлые дельцы. Появились те, кто готов был перепродать бензин, правда, по удвоенной цене... Предлагали также за весьма немалые деньги помочь въехать в Сочи. Была разработана целая схема - из Горячего Ключа (именно там останавливались следовавшие до Сочи поезда) один извозчик довозил желающих попасть на курорт людей до разрушенного моста через реку Макопсе, люди проходили опасный участок пешком и садились в уже ожидавшую на второй стороне другую машину.

Благо в субботу с утра от дорожников пришла хорошая новость - разрушенный участок автодороги, ведущей в олимпийскую столицу, удалось отремонтировать и движение полностью восстановили. Вернули в подтопленные районы также свет и газ, частично получилось починить водоснабжение.

Еще с пятницы по поселкам и городам в зоне ЧС начали ходить оценочные комиссии, которым в кратчайшие сроки предстоит оценить ущерб. Так, при частичной утрате имущества первой необходимости из бюджета региона будет выплачено по 50 тысяч на каждого члена семьи, при полной утрате - 100 тысяч на члена семьи. Также предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого пострадавшего, находившегося в зоне ЧС.

Плюс единовременное пособие в связи с получением тяжкого вреда или вреда средней тяжести здоровью в результате ЧС составляет 400 тысяч рублей, при получении легкого вреда здоровью - 200 тысяч рублей. Членам семьи погибшего предусмотрена выплата в равных долях в размере одного миллиона рублей.

По данным администрации Краснодарского края, уже сейчас ясно, что немногие из находящихся в зоне подтопления домов были застрахованы.

- Надо делать выводы из подобных ситуаций, а мы раз в несколько лет ликвидируем последствия ЧС. Людям необходимо компенсировать потери, и сейчас 1 миллиард рублей мы выделяем из бюджета, но мы отрываем эти деньги от других программ. Необходимо в крае принять закон: обозначить территории, которые должны быть обязательно застрахованы, - предложил на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий стихии глава Кубани Вениамин Кондратьев. - Страховка обойдется в одну-две тысячи рублей в год, это небольшая сумма.

Тем временем

Количество жертв потопа увеличилось до шести, по данному факту уже возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". По данным правоохранителей, в первом речь идет о двух погибших в Туапсинском районе, во втором - о четырех погибших в Апшеронском районе Краснодарского края. Все они пожилые люди и были найдены после ЧС в своих домах или же рядом с ними. Еще двоих жителей пока считают пропавшими, получивших же различные травмы - несколько десятков человек.