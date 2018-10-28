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28.10.2018 23:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани возбудили дело о нападении в цирке львицы на девочку

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В воскресенье сотрудники следственного управления СКР по Краснодарскому краю приступили к выяснениям обстоятельства причинения телесных повреждений малолетней девочке во время циркового представления в Успенском районе. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

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Это ЧП, как уже сообщалось, произошло сегодня днем в селе Успенском Успенского района, куда с гастролями приехал цирк "Шапито". По предварительным данным краевого СУ СКР, 28 сентября в селе во время представления с дикими животными, проводимого передвижным цирком, "львица через ограждение набросилась на ребенка, сидевшего в первом ряду".

В результате трехлетнюю девочку с рваными ранами лица и другими повреждениями доставили в реанимационное отделение местной районной больницы. В настоящее время врачи борются за ее жизнь

Сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "Б" ч.2 ст.238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенная для детей до шести лет").

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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