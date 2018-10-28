В результате непогоды в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в городе Сочи пострадали более 140 человек. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Всего в зоне паводка пострадали более 140 человек, погибли шестеро, еще двоих до сих пор ищут, - рассказали в региональной администрации.

По данным краевого Минздрава, в настоящее время в больницах региона остаются 12 пострадавших, еще 125 жителям помощь была оказана амбулаторно.

Медработники уже обошли порядка семи тысяч домов в зоне ЧС. В каждом из них медики узнают, есть ли среди жильцов нуждающиеся в помощи. Бригады осматривают людей, консультируют, выдают рекомендации или организовывают доставку в больницы.

Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, из-за выпадения обильных осадков в 30 населенных пунктах региона подтоплены более 2,3 тысячи жилых домов. В настоящее время проводятся работы по расчистке жилищ, а также оценке причиненного стихией ущерба.