На Кубани полиция начала поиски сбежавших из дома сестер

В Отрадненском районе Краснодарского края две сестры ушли из дома днем 27 октября и до сих пор не вернулись. Как сообщили в ГУ МВД региона, в полицию обратилась местная жительница и сообщила, что ее приемные дочери 14 и 15 лет пропали.

- Поступило сообщение от местной жительницы о том, что две ее приемные дочери ушли из дома и до настоящего времени не вернулись. Сотрудниками полиции организованы все необходимые оперативно-разыскные мероприятия, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Позднее появилась информация, что девочки ушли из дома намеренно и не хотят возвращаться. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, об этом написали сами девочки в своих социальных сетях. Сейчас следователи устанавливают причины поступка детей.