Керчанин выкопал в огороде три миллиона рублей

В Керчи предъявлено обвинение местному жителю, который обнаружил на орогоде "клад" с деньгами и ювелирными украшениями.

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, хозяйка участка, местная жительница 56 лет, наняла работников для подготовки его к зиме. Ранее она закопала на огороде стеклянную банку, в которой хранила сбережения и украшения на общую сумму 3,27 миллиона рублей. После завершения работ на участке, керчанка обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

Задержанный, ранее не судимый 39-летний мужчина, признал, что откопал банку и забрал ее содержимое. В отношении него было возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он задержан и основная часть похищенных средств возращена собственнице. Остальное керчанин успел потратить на приобретение техники и другого имущества.