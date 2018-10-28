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28.10.2018 14:02
Проект: В регионах

Каждая седьмая заявка на конкурс "Лидеры России" от УрФО поступила из Югры

Текст: Елена Панова
Югра стала одним из регионов, подавших больше всего заявок на всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России". Больше 14 процентов регистраций от УрФО поступили из Югры. Если соотнести эти данные с численностью населения в различных субъектах Урала, то "процент активности" окажется еще выше. По эффективности регистрации регионами-лидерами в УрФО являются Ямал, Тюменская область и Югра.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Напомним, в общей сложности на престижный конкурс за две недели поступило более 227 тысяч заявок из всех регионов России и 68 стран мира.

Конкурс "Лидеры России" - один из флагманских проектов Автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей", учрежденной указом президента России Владимира Путина 22 мая 2018 года.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
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- Итоги заявочной кампании говорят о востребованности конкурса "Лидеры России" и высоком интересе к нему и россиян, и наших соотечественников за рубежом. Важно, что в этом году была обеспечена технологическая защита от двойных регистраций на конкурс от одного и того же человека, - отметил Алексей Комиссаров, руководитель проекта "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей".

Подавляющее большинство участников конкурса - граждане России, на долю иностранцев приходится около двух процентов от общего числа заявок. Участие женщин в конкурсе меньше, чем мужчин, в этом году их зарегистрировано 24,3 процента, а мужчин соответственно - 75,7. Опытных управленцев участвует больше, чем молодых: 57,5 процента конкурсантов старше 35 лет, 42,5 процента - в возрасте до 35 лет.

По федеральным округам участники из России распределились следующим образом: Центральный федеральный округ (34,13%), Приволжский (18,9%), Северо-Западный (12,85%), Сибирский (10,18%), Уральский (9,56%), Южный (8,01%), Дальневосточный (3,65%) и Северо-Кавказский (2,72%).

Регистрация на конкурс - это только первый шаг. Теперь всем, кто зарегистрировался, необходимо выполнить первое задание дистанционного этапа: записать и загрузить видеоинтервью с ответами на вопросы о цели своего участия и главном профессиональном достижении. Это обязательное условие для доступа к последующим заданиям.

Справка

Ключевые цели Автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей": создание условий для повышения социальной мобильности, эффективности социальных лифтов в России, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан. АНО развивает одноименную платформу, реализующую ряд проектов: конкурс управленцев "Лидеры России", студенческая олимпиада "Я - профессионал", Международный конкурс "Мой первый бизнес", Всероссийский конкурс "Доброволец России", проект "Профстажировки", "Грантовый конкурс молодежных инициатив", портал бизнес-навигатора МСП, конкурс "РДШ - территория самоуправления", соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", Кубок по менеджменту среди студентов "Управляй!", акция признательности "Благодарю", чемпионаты профессионального мастерства "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

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