Каждая седьмая заявка на конкурс "Лидеры России" от УрФО поступила из Югры

Югра стала одним из регионов, подавших больше всего заявок на всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России". Больше 14 процентов регистраций от УрФО поступили из Югры. Если соотнести эти данные с численностью населения в различных субъектах Урала, то "процент активности" окажется еще выше. По эффективности регистрации регионами-лидерами в УрФО являются Ямал, Тюменская область и Югра.

Напомним, в общей сложности на престижный конкурс за две недели поступило более 227 тысяч заявок из всех регионов России и 68 стран мира.

Конкурс "Лидеры России" - один из флагманских проектов Автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей", учрежденной указом президента России Владимира Путина 22 мая 2018 года.

- Итоги заявочной кампании говорят о востребованности конкурса "Лидеры России" и высоком интересе к нему и россиян, и наших соотечественников за рубежом. Важно, что в этом году была обеспечена технологическая защита от двойных регистраций на конкурс от одного и того же человека, - отметил Алексей Комиссаров, руководитель проекта "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей".

Подавляющее большинство участников конкурса - граждане России, на долю иностранцев приходится около двух процентов от общего числа заявок. Участие женщин в конкурсе меньше, чем мужчин, в этом году их зарегистрировано 24,3 процента, а мужчин соответственно - 75,7. Опытных управленцев участвует больше, чем молодых: 57,5 процента конкурсантов старше 35 лет, 42,5 процента - в возрасте до 35 лет.

По федеральным округам участники из России распределились следующим образом: Центральный федеральный округ (34,13%), Приволжский (18,9%), Северо-Западный (12,85%), Сибирский (10,18%), Уральский (9,56%), Южный (8,01%), Дальневосточный (3,65%) и Северо-Кавказский (2,72%).

Регистрация на конкурс - это только первый шаг. Теперь всем, кто зарегистрировался, необходимо выполнить первое задание дистанционного этапа: записать и загрузить видеоинтервью с ответами на вопросы о цели своего участия и главном профессиональном достижении. Это обязательное условие для доступа к последующим заданиям.

Справка

Ключевые цели Автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей": создание условий для повышения социальной мобильности, эффективности социальных лифтов в России, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан. АНО развивает одноименную платформу, реализующую ряд проектов: конкурс управленцев "Лидеры России", студенческая олимпиада "Я - профессионал", Международный конкурс "Мой первый бизнес", Всероссийский конкурс "Доброволец России", проект "Профстажировки", "Грантовый конкурс молодежных инициатив", портал бизнес-навигатора МСП, конкурс "РДШ - территория самоуправления", соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", Кубок по менеджменту среди студентов "Управляй!", акция признательности "Благодарю", чемпионаты профессионального мастерства "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".