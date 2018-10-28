"Роскосмос" испытал уральский комбайн-беспилотник

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал об испытаниях беспилотного комбайна, проведенных одним из уральских предприятий корпорации. Машина оснащена системами технического зрения и высокоточной навигации ГЛОНАСС.

"НПО Автоматики успешно провело испытания беспилотного комбайна. Точность обработки поля 2 сантиметра", - написал глава ведомства на своей странице в Twitter.

При этом Рогозин отметил, что разработка может быть внедрена в любой момент: сроки внедрения зависят от самих сельскохозяйственных предприятий. "Было бы желание", - уточнил он.

Отметим, что в "Роскосмосе" екатеринбургское предприятие специализируется на разработке систем управления для ракет-носителей.