"Роскосмос" испытал уральский комбайн-беспилотник

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал об испытаниях беспилотного комбайна, проведенных одним из уральских предприятий корпорации. Машина оснащена системами технического зрения и высокоточной навигации ГЛОНАСС.
"НПО Автоматики успешно провело испытания беспилотного комбайна. Точность обработки поля 2 сантиметра", - написал глава ведомства на своей странице в Twitter.
При этом Рогозин отметил, что разработка может быть внедрена в любой момент: сроки внедрения зависят от самих сельскохозяйственных предприятий. "Было бы желание", - уточнил он.
Отметим, что в "Роскосмосе" екатеринбургское предприятие специализируется на разработке систем управления для ракет-носителей.
Комбайнёры в России скоро потеряют работу).— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 октября 2018 г.
НПО Автоматики - г.Екатеринбург (разработчик систем управления ракеты Союз-2) успешно провело испытания беспилотного комбайна со своей системой технического зрения и высокоточной навигации ГЛОНАСС
Точность обработки поля 2 см@roscosmos pic.twitter.com/Ebjg29PkK5