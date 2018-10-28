Результаты экзит-полов в Грузии кардинально разошлись

Результаты экзит-полов в Грузии, опросе избирателей на выходе из участков по выборам президента страны, разошлись кардинальным образом.

Согласно данным опроса компании "Психопроект", проведенного по заказу правящей партии "Грузинская мечта", поддерживаемая этой партией независимый кандидат Саломе Зурабишвили получает 52,3 процента голосов избирателей. Ее главный соперник, соратник экс-президента Грузии Саакашвили, кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, набирает 28,1 процентов голосов. На третьем месте, набрав менее 10 процентов голосов, оказался еще один представитель бывшей правящей партии ЕНД, кандидат от "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе, который с 2008 по 2012 годы был спикером грузинского парламента. Бакрадзе на брифинге для прессы уже признал свое поражение, выразив готовность поддержать Вачадзе в случае проведения второго тура выборов.

Абсолютно другие данные обнародовала американская компания Edison Research, проводившая свой опрос по заказу оппозиционного телеканала "Рустави 2". По ее данным, для выявления победителя президентских выборов в Грузии понадобится второй тур: Вашадзе и Зурабишвили набрали по 40 процентов голосов. Окончательные итоги выборов будут обнародованы ЦИК Грузии в ночь на понедельник.

Напомним, что согласно изменениям в конституцию Грузии, внесенным в 2017 году, президент страны имеет меньшие полномочия, чем премьер-министр. Как отмечали эксперты, выборы грузинского президента изначально воспринимались как своего рода испытание для созданной миллиардером Бидзиной Иванишвили ныне правящей партии "Грузинская мечта", которая пришла к власти на волне недовольства политикой Саакашвили и его соратников, но чей рейтинг в последнее время неуклонно падает.

Оба фаворита президентских выборов в Грузии не питают симпатий к России и выступают за сближение с Европейским союзом и НАТО. Их отличает различное понимание внутриполитической и экономической ситуации в стране. Вашадзе обвиняет правящую партию в коррумпированности и в том, что она не смогла побороть нищету и бедность в Грузии. Зурабишвили во время предвыборных дебатов обвинила Саакашвили и бывшую правящую партию в том, что они развязали вооруженный конфликт в Южной Осетии, убив "собственное население в Цхинвали, не имея на то никакого права".

Большинство граждан Грузии продемонстрировали свою антипатию к выборам и в целом проигнорировали воскресное голосование.