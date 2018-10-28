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28.10.2018 22:16

С брендов спроса нет

Россия получит право на импорт лекарств и запчастей без ведома владельца товарного знака
Текст: Надежда Толстоухова
Российская газета - Федеральный выпуск №7705 (242)
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вынесет вопрос о разрешении параллельного импорта на обсуждение межправительственного совета (в него входят премьер-министры пяти стран), который соберется в конце ноября.
Фото: Табылды Кадырбеков/ РИА Новости Фото: Табылды Кадырбеков/ РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков/ РИА Новости

Рабочая группа, занимающаяся этой темой несколько лет, подготовила свои предложения: внести изменения в договор о Евразийском экономическом союзе и разрешить странам-участницам выносить на обсуждение вопрос о временном введении международного принципа исчерпания прав на ту или иную группу товаров, рассказала "РГ" замдиректора департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Зина Исабаева. Таким образом, в законодательстве ЕАЭС появится механизм, позволяющий России разрешать ввоз товаров без ведома владельца товарного знака.

Дискуссия о том, стоит ли это делать, ведется уже несколько лет. По действующим нормам, поставлять товар через таможенную границу может только производитель или официальный дилер. Внутри союза его можно свободно перепродавать и покупать. Это называется региональным принципом исчерпания прав. Но некоторые страны - участницы ЕАЭС настаивают на том, что нужно руководствоваться международным принципом, то есть разрешить параллельный импорт. Аргументируют это тем, что в таком случае повысится конкуренция на рынке и цены упадут, а дефицит, если он был, исчезнет.

- Рабочая группа предлагает внедрить некую "гибридную" модель, когда каждое из государств - членов ЕАЭС сможет по согласованию с другими ввести международный принцип исчерпания прав на ту или иную группу товаров. Какие это будут товары, пока не обсуждалось, пока речь идет лишь о включении в договор самой возможности использования этого механизма. Только при согласии всех пяти стран параллельный импорт можно будет разрешить, - объяснила "Российской газете" Зина Исабаева.

Россия по согласованию с другими странами ЕАЭС сможет вводить режим параллельного импорта на товары с монопольно высокими ценами

Если совет примет эти изменения, рабочая группа составит список критериев для товаров, на которые можно было бы распространить международный принцип исчерпания прав. Как правило, говорят в этой связи о лекарствах и медицинских изделиях, цены на которые нередко бывают монопольно высокими, о медицинских изделиях и автомобильных запчастях.

Фото: Depositphotos.com
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Противники параллельного импорта настаивают на том, что он больно ударит по производителям, которые уже локализовали свои производства в России, а также обострит проблему контрафакта.

- Сейчас мы руководствуемся таможенным реестром объектов интеллектуальной собственности, и в случае отсутствия компании в этом реестре, отказываем ей во ввозе товара. Легализация параллельного импорта затруднит этот контроль за незаконным ввозом промышленной продукции, - считает заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Тимур Максимов.

Вот и Белоруссия высказывается против даже небольших послаблений для параллельных импортеров. Между тем Федеральная антимонопольная служба уже подготовила предложения по легализации параллельного импорта, они обсуждаются с другими ведомствами. Эти предложения пока не включают условий в отношении конкретных товаров, сообщили "РГ" в пресс-службе ФАС.

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