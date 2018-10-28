Роналду: Надеюсь, Мадрид будет праздновать после "Класико"

Криштиану Роналду, бывший нападающий "Реала", который ныне выступает за итальянский "Ювентус" за несколько часов до "Эль класико" поделился ожиданиями от предстоящего матча.

Роналду сейчас находится в расположении "Ювентуса". Португалец будет смотреть игру из Турина. И, несмотря на то, что он уже не является игроком "бланкос", Роналду отметил, что всегда будет любить эту команду.

- Я с уважением отношусь к "Барселоне", но в Испании мое сердце принадлежит "Реалу". Вот почему я надеюсь, что Мадрид будет счастлив после сегодняшней игры, - сказал бывший форвард "королевского клуба".

Однако, по данным опроса, проведенного испанской AS, болельщики не разделяют уверенности Роналду. Из 11 тысяч участников 55,99% уверены, что "Барселона" в этом матче наберет три очка. 34,23 % верят в победу "Реала". И лишь 9,78 % думают, что игра может закончится ничьей.

Напомним, что сам Криштиану стал вторым лучшим бомбардиром в истории "Класико", забив столько же, сколько Альфредо Ди Стефано. Два крупнейших игрока в истории Мадрида отметились 18-ю мячами в матчах между "Реалом" и "Барселоной". Причем португальский нападающий 12 из них забил на "Камп Ноу", став самым большим бедствием "Барсы" последнего десятилетия.

Матч между "Барселоной" и "Реалом" состоится сегодня и начнется в 18:10 по московскому времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Отметим, что впервые за много лет легендарное дерби пройдет не только без участия Роналду, но и без лидера "Барсы" Лионеля Месси, который пропускает матч из-за перелома руки.