Шарапова прокомментировала обвинения в адрес "Модного приговора"

Российская телеведущая Арина Шарапова ответила на обвинения журналистки компании Yle Черстин Крунвалль, которая ранее заявила, что программа "Модный приговор" ущемляет и унижает женщин.

По словам Шараповой, подобные заявления - яркий пример "охватившего Европу безумия", которая "не выносит никакой критики ни в чей адрес".

57-летняя телеведущая отметила в интервью "KP.RU", что странно с натянутой улыбкой встречать гостей и говорить: "Как ты прекрасно одеваешься!". Потому как это далеко не всегда так.

- Пускай они так и одеваются в Европе и Америке. Не следят за собой, ходят в старых кедах, джинсах. Нет, у нас в стране так не одеваются. Мы идем вперед, - заключила Шарапова.

Напомним, по мнению Крунвалль, "Модный приговор" в некоторой степени оскорбляет женщин, так как вся суть программы сводится к обвинению участниц в недостаточно хорошем внешнем виде.

Справка "РГ"

"Модный приговор" выходит на "Первом канале" с июля 2007 года. В рамках шоу стилисты занимаются преображением гостей программы - преимущественно, простых граждан.