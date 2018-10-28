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28.10.2018 21:27
Рубрика: Спорт

СКА разгромил "Слован" в вынесенном матче КХЛ в Вене

Текст: Илья Зубко (Вена)

Питерский СКА крупно обыграл братиславский "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ (7:0) и продолжает гонку за лидером Западной конференции ЦСКА. Эта игра стала второй в рамках Мировой серии и прошла в Вене.

Первый матч на льду австрийской "Эрсте банк арены" состоялся в пятницу, когда "Слован" принимал ЦСКА. Для словацкого клуба тот поединок закончился полным фиаско - 0:9. Игроки и тренеры "Слована" после финальной сирены извинялись перед болельщиками и обещали исправиться. Впрочем, с учетом того, что следующий соперник был у словаков того же уровня, верилось в это изначально с трудом.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Несмотря на разгром в первой "показательной" игре, вторая собрала на трибунах еще больше болельщиков - 5895 человек на 7-тысячной арене смотрелись весьма внушительно. Местный "Вена Кэпиталз", который проводит здесь свои домашние матчи, такой посещаемостью похвастаться может очень редко. Нейтральная в целом публика пришла посмотреть красивый хоккей. И желаемое получила сполна.

Если ЦСКА уже к середине первого периода забросил четыре шайбы, убив напрочь всю интригу, то питерские армейцы начали спокойнее. На восьмой минуте лучший бомбардир не только СКА, но теперь и всей Лиги защитник Патрик Херсли реализовал большинство. И минимальное преимущество номинальных гостей продержалось аж до середины матча. После чего класс армейцев с Невы начал сказываться. Коскиранта и Плотников с разницей в полминуты сделал счет уже 3:0. Ну а до разгрома дело дошло в заключительном периоде. Он начался с точного броска Хафизуллина, затем отличился Кузьменко, после Плотников завершил красивую комбинацию в большинстве. Ну а за 22 секунды до сирены окончательный счет установил Олег Ли - 7:0. Кстати, для него эта шайба стала первой в сезоне. СКА немного не дотянул до рекордного разгрома в исполнении ЦСКА, но тоже победил более чем убедительно.

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