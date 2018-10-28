В Белоруссии ответили на призыв украинского вице-премьера не говорить по-русски

Русскоязычные выступления на форуме регионов Белоруссии и Украины, состоявшемся в Гомеле, разбавила украинская речь. С трибуны на мове участников и гостей крупного международного мероприятия приветствовал вице-премьер Украины - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. В своем выступлении он предложил белорусским коллегам перейти с русского языка на белорусский.

- Две недели назад мы провели заседание украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Это был очень конструктивный диалог. Тогда рабочим языком заседания был выбран русский. Сегодня здесь на форуме представители Украины и Белоруссии. Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке, - поучал собравшихся представитель Киева.

Однако инициативу патриотичного гостя никто не поддержал. Ее просто пропустили мимо ушей. Белорусские участники форума продолжили выступать по-русски. Равно как и посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим. А позже министр информации Белоруссии Александр Карлюкевич в кратком комментарии для РИА Новости обратил внимание: в стране два государственных языка - белорусский и русский - и каждый житель республики сам делает выбор, на каком из них говорить.

Кстати, белорусский президент Александр Лукашенко ранее не раз подчеркивал: в стране никогда не откажутся от русского языка, замечая при этом, что у белорусов есть и свой национальный язык.

"Русский язык для нас не чужой. Это и наше национальное достояние. Белорусы за свою многовековую историю внесли немалый вклад в его развитие, обогатили его. И сегодня в нашей стране он имеет статус государственного наравне с белорусским языком. Этот вопрос решен народом на референдуме", - заявил Лукашенко в прошлом году.