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28.10.2018 14:20
Рубрика: В мире

В Бразилии начался второй тур президентских выборов

Текст: Алексей Чуриков ("Российская газета", Бразилиа)
В Бразилии сегодня стартовал второй тур президентских выборов.

Самое крупное государство латиноамериканского континента, восьмая экономика мира, должна будет определиться с тем, каким курсом она будет двигаться в ближайшие четыре года. Выбор предстоит сделать из двух кандидатов. С одной стороны - лидирующий по всем соцопросам ультраправый политик Жаир Болсонару, грамотно оседлавший волну разочарования от глубокого внутриполитического и экономического кризиса в стране и обеспечивший свою популярность во многом за счет популистской националистической риторики. С другой - ставленник экс-президента Лулы да Силвы, политик от Партии трудящихся Фернанду Хаддад, занимавший ранее пост мэра города Сан-Паулу.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Вопреки ожиданиям экспертов, успех Болсонару в первом туре, тогда кандидату для победы не хватило менее 4% голосов избирателей, не возымел ожидаемого эффекта. В окружении "капитана", как зовут Болсонару его сторонники, рассчитывали на то, что резкий рост его популярности перерастет в настоящее цунами. Но вместо этого проведенные в последнюю неделю социологические опросы демонстрируют уверенную тенденцию на снижение его показателей. Если после первого тура опросы сулили "капитану" 59-61% голосов, то к этой субботе картина изменилась, и за него теперь готовы проголосовать 54-56% избирателей.

Подобный тренд воодушевил сторонников Хаддада и в целом представителей левых и левоцентристских сил в стране, некоторые из которых даже заговорили о "переломе" в общественном мнении. Но этот оптимизм разделяют далеко не все. После первого тура Партия трудящихся рассчитывала на то, что ей удастся сформировать единую и мощную коалицию антиболсонаровских сил вокруг Хаддада. Однако сформировать такой фронт за три недели до выборов не получилось, альянсы оказались точечными и по большому счету возымели ограниченный эффект.

Фото: REUTERS/DAVID W CERNY
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Ожидалось, что занявший в первом туре с 13% голосов третье место Сиру Гомес, популярный представитель "левого" фланга политических сил, объявит о своей поддержки кандидатуры Хаддада. Но старые обиды, а также планы баллотироваться в 2022 году не позволили Гомесу этого сделать. В своем субботнем видеообращении он не назвал имени Хаддада, а просто призвал бразильцев голосовать "за демократию и толерантность".

Помимо президента бразильцам в это воскресенье также предстоит определиться с губернаторами 13 штатов и Федерального округа, среди которых главы ключевых административных единиц страны - Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Напомним, что избирательные участки на территории Бразилии открываются в 8:00 по местному времени, голосование длится до 17:00. Первые результаты должны быть опубликованы после 19:00 ( 01:00 29 октября по мск).

В мире Южная Америка Бразилия
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