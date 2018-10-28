28 октября в Грузии прошел первый тур выборов президента, избираемого на шестилетний срок. Это последние прямые всенародные выборы главы этой кавказской республики. В 2024 году его кандидатуру определит коллегия выборщиков, в которую войдут 150 членов грузинского парламента и 150 представителей местных органов власти.

Фигура президента Грузии после институциональных изменений, внесенных в прошлом году в конституцию страны, во многом церемониальная, и он, по сути, выполняет протокольные функции. Однако в борьбу за пост президента, выборы которого позиционировались как испытание для правящей "Грузинской мечты", включились 25 кандидатов.

Основная интрига выборов - противостояние позиционирующей себя как независимый кандидат, но поддерживаемой "мечтателями", родившейся во Франции 66-летней Саломе Зурабишвили и 60-летнего Григола Вашадзе, соратника беглого экс-президента Грузии, выдвинутого бывшей правящей, а сейчас оппозиционной партией "Единое национальное движение" (ЕНД). "Грузинская мечта", которая была создана миллиардером Бидзиной Иванишвили, пришла к власти на волне недовольства политикой Саакашвили и его соратников, но ее рейтинг в последнее время падает, чем пользуется ЕНД в своей популистской риторике.

Саакашвили сделал особую ставку на эти выборы, задействовав в них многие финансовые и медиаресурсы

Вашадзе в случае избрания может провести амнистию для Саакашвили, которому на родине грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения за совершение тяжких преступлений, в том числе организацию убийства своего наставника, бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвании. Саакашвили, понимая, что выборы - его реальный шанс вернуться на родину "со щитом", сделал на них особую ставку. Действуя под патронатом своих западных кураторов, экс-президент задействовал на выборах значительные финансовые ресурсы, а также авторитетные в Грузии и подконтрольные ему и его партии массмедиа. В присущей ему бездоказательной, импульсивной и напористой манере он убеждает сограждан, что "Григол Вашадзе уже выиграл выборы", а он сам "скоро вернется на родину", чтобы отпраздновать свадьбу со своей голландской женой. Понятно, что ждет при таком раскладе саму Грузию, российских туристов, вернувшихся в эту красивейшую страну, и начавшиеся с большим трудом налаживаться российско-грузинские отношения.

Саакашвили, политик, исповедующий исключительно конфронтационные подходы, будет при любом удобном поводе потакать США и НАТО, планирующим открыть военную базу в грузинской акватории Черного моря в десятках километрах от России, искать "руку Москвы" и постоянно упрекать во всех внутренних проблемах сбросившую его с пьедестала "Грузинскую мечту". Оба фаворита президентских выборов в Грузии не питают особых симпатий к России и выступают за сближение с ЕС и НАТО. Их отличает различное понимание внутриполитической и экономической ситуации в стране. Вашадзе обвиняет правящую партию в коррумпированности и в том, что она не смогла побороть нищету и бедность в Грузии. Зурабишвили во время предвыборных дебатов обвинила Саакашвили и ЕНД в том, что они развязали вооруженный конфликт в Южной Осетии, убив "собственное население в Цхинвали, не имея на то никакого права". У нее к Саакашвили свои счеты. Последний, пригласив Зурабишвили, занимавшую должность посла Франции в Грузии, на пост главы грузинского МИД, с такой же легкостью избавился от нее, обвинив в высокомерии и импульсивности, хотя этих качеств не занимать как раз самому экс-президенту- изгнаннику.

На момент подписания этого номера в печать стали известны результаты экзит-полов. Согласно данным компании "Психопроект", Зурабишвили набирает 52,3 процентов голосов и побеждает уже в первом туре. Григол Вашадзе набрал 28,1 процентов голосов. По данным международной компании Edison Research, для определения победителя потребуется второй тур.