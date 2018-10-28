В Киеве признали возможную потерю еще одного региона. Речь идет о расположенном на западе Украины Закарпатье.

Об этом в интервью украинскому изданию "Обозреватель" заявил заместитель главы так называемого министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. Как отметил Тука, Украина после обретения независимости в 1991 году, потеряла уже два региона - Крым и Донбасс, следующим может стать Закарпатье. Эти три региона, по словам министра, "были отданы на откуп" местным элитам в обмен на их лояльность Киеву.

В Закарпатье в последние месяцы обострились межнациональные отношения, связанные с урезанием прав проживающего в этой области венгерского этнического меньшинства. В четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о резком ухудшении отношений между двумя странами из-за ущемления прав украинских венгров.

На портале Верховной Рады даже была размещена петиция с призывом к депортации представителей венгерского национального меньшинства с Закарпатья, однако через некоторое время ее удалили с сайта.

Венгрия предложила Украине заключить договор о защите прав национальных меньшинств, однако в Киеве пока не высказали своего отношения к данному вопросу. Встреча представителей двух стран по выработке компромиссного решения назначена на 7 декабря в итальянском Милане.

Тука в интервью также прокомментировал план строительства базы ВМФ Украины в Азовском море, назвав его бессмысленным, из-за того, что противостояние с Россией на этом участке Киев "уже проиграл".