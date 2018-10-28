Видео: Форвард "Сент-Луиса" Барбашев впервые подрался в НХЛ

Российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев впервые подрался на игре регулярного чемпионата НХЛ. Форвард померился силой с защитником "Чикаго" Брентом Сибруком.

Драка произошла в конце третьего периода. Сибрук ударил российского легионера клюшкой, за что получил в ответ. Каждый из "борцов" получил по 5 минут штрафа. Для игрока "Чикаго" это уже 16-тая драка, а вот для Барбашева первая в НХЛ.

Сам матч завершился победой "Сент-Луиса" (7:3). Дубль Владимира Тарасенко позволил форварду "блюзменов" выйти на восьмое место в команде по заброшенным шайбам (183). В составе "Чикаго" три очка заработал нападающий Артем Анисимов - на его счету гол и две передачи.