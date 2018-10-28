Видео: Грузинский боксер напал на своего тренера после поражения

Astonishing stuff from Bulgaria tonight as a boxer goes rogue after refusing to accept defeat and exchanges shots with his own coach. pic.twitter.com/mVsVOPB42p — Michael Benson (@MichaelBensonn) 27 октября 2018 г.

Грузинский боксер Леван Шония потерпел поражение в поединке средней весовой категории с болгарином Спасом Геновым. Неудача разозлила боксера, который, выйдя из себя, атаковал собственного тренера.

Бой состоял из восьми раундов и завершился победой Генова решением судей. Когда вердикт был оглашен, Шония попытался напасть на соперника, но его оттеснил рефери. А когда на ринг выскочил тренер Левана и попытался его успокоить, то сам получил несколько ударов.

Пока не сообщается, будут ли к Шония применены какие-либо санкции. Отметим, что бой проходил в андеркарте поединка за звание претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе между британцем Хьюи Фьюри и болгарином Кубратом Пулевым. Победителем этого боя стал Пулев, выиграв единогласным решением судей.