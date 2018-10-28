Видео: Овечкин подарил клюшку юному болельщику

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вновь обратил на себя внимание дружественным жестом к фанатам. Перед очередным матчем регулярного чемпионата он подарил юным болельщикам команды по клюшке.

В коридоре, ведущем на площадку, игроки команды, выходя на лед, здоровались с мальчиком, сидевшим в инвалидном кресле. Овечкин же не просто поприветствовал юного поклонника, но и подарил ему клюшку.

Однако весь мир облетело видео другого эпизода, когда на предматчевой раскатке Овечкину радостно помахал еще один мальчик, сидевший прямо у борта. Александр подъехал к нему и перебросил клюшку через ограждение. Искренние и неподдельные эмоции ребенка, получившего такой подарок, тронули всех любителей хоккея.

Это произошло в Калгари, где "Вашингтон" встречался с местными "Флеймз". Матч завершился победой "столичных" в серии буллитов со счетом 4:3. Овечкин этой игре отметился результативным пасом и довел счет своим очкам в сезоне до 14 (8+6).