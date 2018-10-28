Видео: Шарлиз Терон снялась полностью обнаженной в роскошной рекламе

Невероятно томный и роскошный, выдержанный в золотых тонах, рекламный ролик обнародован на YouTube-канале известного бренда.

Видео, длящееся минуту, демонстрирует полностью обнаженную 43-летнюю актрису, модель и продюсера Шарлиз Терон, как Венера проступающую из вод и далее смело шествующую в не менее откровенном платье в окружении решительно настроенных миньонок.

Работа инспирирована картиной французского художника Жана Огюста Доминика Энгра "Турецкая баня".

Уложено все на трек Канье Уэста Flashing Lights.

Постановщик - греческий режиссер, клипмейкер, актер, сценарист, оператор и продюсер Ромен Гаврас, сын недавно "похороненного" Коста-Гавраса, делавший, в частности, призовые видео для M.I.A.

Недавно в российский прокат вышел его фильм "Мир принадлежит тебе".