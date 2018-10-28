Во Франции могут запретить охоту по выходным

Французское правительство намеревается потребовать от Национальной охотничьей федерации усилить меры безопасности после того, как в департаменте Верхняя Савойя в предгорье Альп около местечка Монтрион охотник застрелил британского велосипедиста. Понятно, что не преднамеренно, но от этого супруге 34-летнего Марка Саттона, лет шесть назад поселившегося в этом районе и открывшего небольшой ресторан, легче не станет.

Как заявил местный прокурор Филипп Токанье, несчастный случай произошел, скорее всего, по неопытности 22-летнего стрелка, который в тот субботний день вместе с друзьями решил поохотиться на кабанов. Дело в том, что стояла ясная погода, видимость была прекрасной, а англичанин в яркой спортивной одежде совершал велосипедную прогулку. Расположенные вдоль линии электропередач охотники ждали появления крупной дичи, однако вместо нее на тропинке, идущей вдоль опушки леса, появился Марк Саттон на горном велосипеде. Выпущенная из карабина пуля не оставила несчастному ни малейшего шанса выжить. Самого охотника пришлось госпитализировать в состоянии шока.

Это далеко не первый случай подобного рода во Франции. По данным Национального бюро по охоте и диким животным, за прошлый охотничий сезон (2017-2018 годы) случилось 113 ЧП, из которых 13 со смертельным исходом. В предыдущем сезоне погибших было еще больше - 18 человек. Всего же, начиная с 2000 года, во Франции под пулями охотников погибли свыше 300 граждан. Самые большие потери несут, попадая под перекрестный огонь, сами "зверобои", но достается и грибникам, а также все чаще велосипедистам. Буквально через несколько дней после трагедии в Альпах в департаменте Арьеж на юго-западе Франции был тяжело ранен еще один велосипедист.

Более 170 тысяч французов в эти дни подписали петицию с требованием запретить охоту по выходным. В свою очередь депутат от правительственной партии "Республика на марше" Ален Переа отреагировал на всю эту историю оригинальным образом: он предложил на четыре осенне-зимних месяца охотничьего сезона ввести во Франции запрет на велосипедные прогулки в тех зонах, где отстрел дичи разрешен. Правда, вскоре выяснилось, что депутат сам любит походить по лесам и долам с ружьем, а в Национальном собрании сопредседательствует в группе "Охота и территории".

Однако самая неожиданная реакция на стрельбу в предгорье Альп поступила из Великобритании от сестры Марка Саттона - Катрин. В опубликованном в газете "Sun" интервью она заявила, что восприняла смерть брата, как "заслуженное им наказание". 33-летняя женщина рассказала о том, что в отрочестве Марк по ночам регулярно проникал в ее спальню и насиловал ее, угрожая убить, если та посмеет кому-либо об этом рассказать. "Французы охотились на дикое животное и не ошиблись, когда застрелили Марка. Это был хищник. Я только об одном жалею, что его смерть не была достаточно мучительной".