Новости

National Interest: США забыли защитить свои базы от ракет России 04:43
Паромная переправа на Сахалин закрыта до 1 ноября 04:09
Власти Китая запретили туристам фотографироваться с пандами 04:07
Пентагон подтвердил отправку военных к границе с Мексикой 04:03
Жители села в Хабаровском крае остались без света из-за циклона 03:49
Три палестинских подростка стали жертвами авиаудара Израиля 03:37
В торговом центре на юго-востоке Польши обрушился потолок 03:02
Самолет-разведчик США вновь замечен у берегов Крыма 02:28
"Лестер" подтвердил гибель владельца клуба при крушении вертолета 01:58
Chery начала продажи обновленного кроссовера Tiggo 5x 01:41
Стали известны первые результаты второго тура президентских выборов в Бразилии 01:34
Более 30 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах 01:32
В Италии торжественно открыли памятник Максиму Горькому 00:55
Хэмилтон стал пятикратным чемпионом "Формулы-1" 00:30
Малую Дмитровку перекроют на время прощания с Николаем Караченцовым 00:19
На Кубани возбудили дело о нападении в цирке львицы на девочку 28.10.2018
Двоих детей спасли с плота на Москве-реке 28.10.2018
На Кубани цирковая львица напала на ребенка 28.10.2018
Возбуждено дело по факту смерти ребенка, проглотившего кусок шарика в Тюмени 28.10.2018
СКА разгромил "Слован" в вынесенном матче КХЛ в Вене 28.10.2018
Депутат Верховной Рады сорвал ретро-дискотеку из-за пионерских галстуков 28.10.2018
От рака умер легендарный французский актер и телеведущий Филипп Гильда 28.10.2018
"Краснодар" одержал волевую победу над ЦСКА 28.10.2018
Рэйф Файнс признался в любви к Петербургу и русской культуре 28.10.2018
Захарова назвала фейком данные о требовании к "военным РФ" покинуть ЦАР 28.10.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Европа полностью откажется от пластиковой посуды
Европа полностью откажется от пластиковой посуды
Специалисты МВД предложили оснащать оружие датчиками слежения
Специалисты МВД предложили оснащать оружие датчиками слежения
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
28.10.2018 22:30
Рубрика: Власть

Патруль на границе

Наша военная полиция и ООН вместе контролируют ситуацию на юге Голанских высот
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7705 (242)
В южной части демилитаризованной зоны в районе Голанских высот на сирийско-израильской границе началось совместное патрулирование российской военной полиции и миссии Организации Объединенных Наций.

Причем на наших солдат и офицеров легла основная нагрузка - они не только отвечают за обстановку в провинции Эль-Кунейтра, но и обеспечивают безопасность коллег из ООН. Российские полицейские говорят, что в последующем район совместного патрулирования будет расширяться. Новые маршруты проложат по всей демилитаризованной зоне, в том числе местам, где до гражданской войны в Сирии находились посты международной миссии.

Заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии Сергей Кураленко считает, что наращивание контроля в этом регионе напрямую связано с возобновлением работы там пограничного перехода "Кунейтра".

Российские военные полицейские говорят, что район совместного патрулирования будет расширяться

Генерал напомнил, что наши военные полицейские находятся в этой демилитаризованной зоне относительно давно, но совместное с миссией ООН патрулирование проводится впервые. Со временем оно будет расширяться в южном направлении. И так - до самой границы демилитаризованной зоны.

Между тем в минувшие выходные стало известно, что из-за действий, точнее, бездействия военных США в очередной раз сорвалась отправка гуманитарного конвоя в лагерь сирийских беженцев "Рукбан". Он находится на территории 55-километровой зоны вокруг американской базы Эт-Танф. База-то американская, но саму зону военные США, похоже, не контролируют. Во всяком случае, гарантий безопасности при доставке гуманитарных грузов они никому не дают.

Путин: Саммит подтвердил единодушие по территориальной целостности Сирии

Более того, сами американцы даже не взялись сопровождать гуманитарный конвой, доверили эту задачу группировке "Джейш Магавир ас-Саура". Отсюда результат: миссия ООН от поездки в "Рукбан" в итоге отказалась, и 450 тонн продуктов и медикаментов к беженцам так и не попали.

В миротворческом центре РФ ситуацию прокомментировали следующим образом: вопрос предоставления гарантий безопасности международных конвоев внутри 55-километровой зоны, находящейся под контролем США, остается открытым. "Без таких гарантий передвижение гумконвоев чрезвычайно опасно, поскольку в районе Эт-Танф находится большое количество вооруженных и никому не подконтрольных боевиков, способных на любые провокации", - заявили наши военные.

Власть Безопасность Армия Международные организации ООН Ситуация в Сирии Военная операция РФ в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Самолет-разведчик США вновь замечен у берегов Крыма
На Кубани цирковая львица напала на ребенка
В Киеве признали возможную потерю еще одного региона
Телеведущий Васильев ответил на обвинения в адрес "Модного приговора"
Хэмилтон стал пятикратным чемпионом "Формулы-1"