В южной части демилитаризованной зоны в районе Голанских высот на сирийско-израильской границе началось совместное патрулирование российской военной полиции и миссии Организации Объединенных Наций.

Причем на наших солдат и офицеров легла основная нагрузка - они не только отвечают за обстановку в провинции Эль-Кунейтра, но и обеспечивают безопасность коллег из ООН. Российские полицейские говорят, что в последующем район совместного патрулирования будет расширяться. Новые маршруты проложат по всей демилитаризованной зоне, в том числе местам, где до гражданской войны в Сирии находились посты международной миссии.

Заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии Сергей Кураленко считает, что наращивание контроля в этом регионе напрямую связано с возобновлением работы там пограничного перехода "Кунейтра".

Российские военные полицейские говорят, что район совместного патрулирования будет расширяться

Генерал напомнил, что наши военные полицейские находятся в этой демилитаризованной зоне относительно давно, но совместное с миссией ООН патрулирование проводится впервые. Со временем оно будет расширяться в южном направлении. И так - до самой границы демилитаризованной зоны.

Между тем в минувшие выходные стало известно, что из-за действий, точнее, бездействия военных США в очередной раз сорвалась отправка гуманитарного конвоя в лагерь сирийских беженцев "Рукбан". Он находится на территории 55-километровой зоны вокруг американской базы Эт-Танф. База-то американская, но саму зону военные США, похоже, не контролируют. Во всяком случае, гарантий безопасности при доставке гуманитарных грузов они никому не дают.

Более того, сами американцы даже не взялись сопровождать гуманитарный конвой, доверили эту задачу группировке "Джейш Магавир ас-Саура". Отсюда результат: миссия ООН от поездки в "Рукбан" в итоге отказалась, и 450 тонн продуктов и медикаментов к беженцам так и не попали.

В миротворческом центре РФ ситуацию прокомментировали следующим образом: вопрос предоставления гарантий безопасности международных конвоев внутри 55-километровой зоны, находящейся под контролем США, остается открытым. "Без таких гарантий передвижение гумконвоев чрезвычайно опасно, поскольку в районе Эт-Танф находится большое количество вооруженных и никому не подконтрольных боевиков, способных на любые провокации", - заявили наши военные.