Захарова назвала фейком данные о требовании к "военным РФ" покинуть ЦАР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейковой информацию о якобы выдвинутом повстанцами, действующими в Центрально-Африканской республике (ЦАР), требовании к властям вывести с их территории силовиков, в том числе "российских военных".

"Странно, что никто не перепроверил информацию до публикации", - заявила Мария Захарова РИА Новости. По мнению Захаровой, средства массовой информации, многие из которых перепечатали это поддельное сообщение, стали "жертвой фейковых новостей".

Ранее одно из российских масс-медиа опубликовала информацию об имеющемся "жестком ультиматуме" повстанцев, которые обозначили для его реализации двухдневный срок.