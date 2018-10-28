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28.10.2018 21:00
Рубрика: В мире

Захарова назвала фейком данные о требовании к "военным РФ" покинуть ЦАР

Текст: Андрей Васильев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейковой информацию о якобы выдвинутом повстанцами, действующими в Центрально-Африканской республике (ЦАР), требовании к властям вывести с их территории силовиков, в том числе "российских военных".

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"Странно, что никто не перепроверил информацию до публикации", - заявила Мария Захарова РИА Новости. По мнению Захаровой, средства массовой информации, многие из которых перепечатали это поддельное сообщение, стали "жертвой фейковых новостей".

Ранее одно из российских масс-медиа опубликовала информацию об имеющемся "жестком ультиматуме" повстанцев, которые обозначили для его реализации двухдневный срок.

В мире Африка Центральноафриканская Республика (ЦАР) Правительство МИД
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