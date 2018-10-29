С 5 ноября авиакомпания "Якутия" временно не сможет летать за границу

Росавиация временно ограничила полеты авиакомпании "Якутия". С 5 ноября и вплоть до устранения всех выявленных агентством недостатков перевозчик не сможет летать за рубеж. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

На регулярные международные рейсы 2018 года перевозчик уже продал немногим более 450 билетов. Средства за них будут возвращены пассажирам в полном объеме в установленном законом порядке, отмечают в Росавиации.

В ходе проверок было выявлено в том числе, что компания подает недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800, эксплуатирует его без технического обслуживания. Перевозчик не устранил в нужные сроки выявленные на самолетах неисправности и др.

Все это стало причинами длительных и многочисленных задержек рейсов "Якутии" на международных и внутренних направлениях. Межведомственная рабочая группа Росавиации по международным чартерным перевозкам в течение всего года была вынуждена сокращать программы полетов авиаперевозчика. В сентябре задержки достигли почти двадцати процентов от общего числа выполненных рейсов.