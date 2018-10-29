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29.10.2018 01:32
Рубрика: Экономика

Более 30 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах

СМИ сообщили о серьезных изменениях в работе московских авиаузлов. В воскресенье задерживаются десятки рейсов, а часть вообще отменили. Так, в аэропорту "Шереметьево" задержаны семь рейсов.

Фото: Евгений Егоров/ТАСС
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Наиболее сложная ситуация в "Домодедово". Согласно данным онлайн-табло, там 18 рейсов выбились из расписания, еще семь и вовсе отменили. В воздушной зоне аэропорта Внуково задерживается прибытие и вылет шести самолетов.

А вот в подмосковном "Жуковском", загрузка которого невелика, все рейсы выполняются по расписанию. Правда, в одном случае пассажирам придется вылететь в другое время, так как рейс отменили. Отметим, что в случае задержки или отмены рейса перевозчик должен принять меры по информированию пассажиров, с которыми заключен договор воздушной перевозки, любым доступным способом.

Экономика Транспорт Авиатранспорт
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