Более 30 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах

СМИ сообщили о серьезных изменениях в работе московских авиаузлов. В воскресенье задерживаются десятки рейсов, а часть вообще отменили. Так, в аэропорту "Шереметьево" задержаны семь рейсов.

Наиболее сложная ситуация в "Домодедово". Согласно данным онлайн-табло, там 18 рейсов выбились из расписания, еще семь и вовсе отменили. В воздушной зоне аэропорта Внуково задерживается прибытие и вылет шести самолетов.

А вот в подмосковном "Жуковском", загрузка которого невелика, все рейсы выполняются по расписанию. Правда, в одном случае пассажирам придется вылететь в другое время, так как рейс отменили. Отметим, что в случае задержки или отмены рейса перевозчик должен принять меры по информированию пассажиров, с которыми заключен договор воздушной перевозки, любым доступным способом.