Новости

ЦОДД предупредил московских водителей о снегопаде 22:44
В Стамбуле открыли будущий крупнейший аэропорт мира 21:34
Началось обсуждение законопроекта "об электронной трудовой книжке" 21:18
С 5 ноября авиакомпания "Якутия" временно не сможет летать за границу 20:53
Audi отзывает в России около 7 тысяч автомобилей 20:15
Господдержка виноделия вырастет вдвое в 2019 году 19:59
Шойгу предупредил Европу о последствиях выхода США из ДРСМД 19:45
Российские гимнасты получили "серебро" ЧМ и путевки на Олимпиаду 19:32
Памфилова пообещала награду за новое название для избирательной урны 19:30
Минтруд определил потребность РФ в иностранных работниках 19:25
Козак: Пошлины на экспорт топлива могут ввести на следующей неделе 19:05
Из больниц выписали четырех пострадавших в Керченском колледже 18:57
СМИ: Ужесточение правил заправки судов грозит нефтяникам убытками 18:50
Погиб автор хитов Лепса, Булановой и Орбакайте Владимир Бородин 18:43
Росстат сообщил о снижении рождаемости в России на 5,2% 18:40
СМИ: Международная коалиция нанесла удар по Сирии снарядами с белым фосфором 18:33
Лидеру Rammstein Линдеманну в Москве подарили Ленина 18:31
В Челябинске завели дело об афере при ликвидации мусорного коллапса 18:30
В Польше 800 школьников эвакуировали из-за утечки газа 18:18
Жертвами атаки в центре Туниса стали девять человек 18:16
Международный форум "Антиконтрафакт-2018" пройдет в Москве 18:14
ВСУ применили боевой беспилотник на окраине Донецка 17:55
В Швейцарии раскопали удивительное 5000-летнее поселение 17:55
Петербуржец "воскрес" на заседании районного суда 17:46
СМИ: Со счетов Каддафи в Бельгии исчезли несколько миллиардов евро 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Единый электронный проездной появится в каждом регионе
Единый электронный проездной появится в каждом регионе
Что не пропустить по ТВ на неделе с 29 октября по 4 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 29 октября по 4 ноября
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Полина Дашкова, писатель:

После трагедии в керченском колледже, которая обнажила множество проблем, специалисты заговорили о главной: за психическим здоровьем детей в учебных заведениях если и следят, то не всегда и не везде. В свою очередь, эксперты предлагают ввести постоянный мониторинг психологического состояния подростков, и во многих школах уже начали проводить специальное тестирование. Однако у такого анкетирования есть "подводные камни". 80 процентов школьников его просто провалили, пишет "Российская газета" на 14-й полосе.

На мой взгляд, такие тесты могут и не оправдать себя. Ведь в подобных анкетах, отвечая на многие вопросы, ребенок просто будет писать неправду, изворачиваться, если будет чувствовать, что вопрос выставляет его с негативной стороны перед учителями и родителями. К примеру, положительный ответ на вопрос "Являетесь ли вы футбольным фанатом?", по мнению психологов, некое проявление скрытой агрессии. Или тем более, "Принимаешь ли ты наркотики?". Никто не станет отвечать правду. А вот вопрос: "Есть ли у тебя друзья?" сформулирован не вполне корректно. Сегодня с тобой хотят дружить, а завтра у детей другое настроение, а подобные вопросы могут спровоцировать у ребенка депрессивное состояние. Вдруг друзей сейчас нет потому, что человек замкнулся в себе, что тоже временно.

Фото: Depositphotos.com
Как школа может помочь проблемному подростку

Но самое главное в этой ситуации - это уровень психологов. Не просто так многие эксперименты с этими специалистами в школе не удавались, когда училась моя младшая. К ним приходили люди крайне низкой квалификации. Совершенно бестактные, абсолютно не понимающие детской и подростковой психологии и весьма агрессивные. Дети их просто терпеть не могли, на каком-то инстинктивном уровне чувствовали бессмысленность их работы, смеялись над ними. По-моему, дети были мудрее тех тестов. Поэтому, я считаю, нужно прежде всего, формализировать тесты и повышать квалификацию педагогов, престижность работы учителя, ответственность учителей и психологов за то, что они делают. Безусловно, увеличивать психологам и учителям зарплату, следить за атмосферой, чтобы не было травли, так называемого буллинга - агрессивного преследования одного из членов коллектива. Ведь случаев избиения детей в школах очень много.

Я думаю, помимо тестов, есть и другие возможности, как проследить за состоянием психического здоровья детей в учебных заведениях. Мне кажется, нужен реальный мониторинг соцсетей, а не выдуманный. Специальным работникам, психологам стоит больше просматривать сети. Ведь школьники все зарегистрированы и общаются в соцсетях, где взрослому человеку невооруженным глазом видно, в каких ребенок, подросток состоит группах, какие имеет предпочтения, где все прозрачно.

Это раньше сложнее было намного, когда тинейджеры замыкались в каких-то своих компаниях, в себе. Теперь же даже уровень агрессии распознается в разных сообществах. Сегодня вся информация о ребенке как на ладони. Да и с керченским парнем было все предельно ясно, просто никому дела не было. Вспоминается и история с голубыми китами, где все распознали через соцсети, где они явились и инструментом влияния на подростка, и помощью следователям и другим специалистам одновременно.

Еще, конечно, необходимо как-то менять отношения учителя и ученика. В этих тестах не должно быть того, что провоцирует буллинг - травлю ребенка. Нужно смотреть на атмосферу в классе. Вообще, проявление детской агрессии зависит от учителя и от родителей. Я прекрасно помню, в 90-е, когда училась моя старшая дочь, да и в 2000-е, когда младшая училась, агрессии было много в школах, даже в самых центральных московских. Кто-то из учителей смотрел на это сквозь пальцы, нельзя сказать, что поощрял. Может, просто сил на все не хватало. Мы даже забрали старшую из школы в какой-то момент, поскольку пришел совершенно деспотичный директор, который явно поощрял развитие этой животной, детской агрессии. И даже я прекрасно помню эпизод, когда у моей старшей дочери в классе травили слабенького мальчика. С него стягивали штаны, когда он карабкался по канату на физкультуре, над ним зло измывались в течение уроков. И как-то раз дело дошло до крайности: его ударили о подоконник в коридоре, ушиб был настолько сильный, что думали, ему переломили позвоночник. Вызывали "скорую". Но никакой должной огласки эта ситуация не предалась. И когда на родительском собрании классный руководитель сказала: "Вы понимаете, что ваши дети растут животными", мамаши на нее кричали матом. Но ничего никому за это не было. Хотя здесь грамотные психологи нужны были родителям.

Общество Соцсфера Демография
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Козак: Пошлины на экспорт топлива могут ввести на следующей неделе
Меркель не будет выдвигаться на должность канцлера на следующих выборах
С 5 ноября авиакомпания "Якутия" временно не сможет летать за границу
На Урале появятся два ядерных полка с блоками "Авангард"
Жертвами атаки в центре Туниса стали девять человек