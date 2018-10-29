Полина Дашкова, писатель:

После трагедии в керченском колледже, которая обнажила множество проблем, специалисты заговорили о главной: за психическим здоровьем детей в учебных заведениях если и следят, то не всегда и не везде. В свою очередь, эксперты предлагают ввести постоянный мониторинг психологического состояния подростков, и во многих школах уже начали проводить специальное тестирование. Однако у такого анкетирования есть "подводные камни". 80 процентов школьников его просто провалили, пишет "Российская газета" на 14-й полосе.

На мой взгляд, такие тесты могут и не оправдать себя. Ведь в подобных анкетах, отвечая на многие вопросы, ребенок просто будет писать неправду, изворачиваться, если будет чувствовать, что вопрос выставляет его с негативной стороны перед учителями и родителями. К примеру, положительный ответ на вопрос "Являетесь ли вы футбольным фанатом?", по мнению психологов, некое проявление скрытой агрессии. Или тем более, "Принимаешь ли ты наркотики?". Никто не станет отвечать правду. А вот вопрос: "Есть ли у тебя друзья?" сформулирован не вполне корректно. Сегодня с тобой хотят дружить, а завтра у детей другое настроение, а подобные вопросы могут спровоцировать у ребенка депрессивное состояние. Вдруг друзей сейчас нет потому, что человек замкнулся в себе, что тоже временно.

Но самое главное в этой ситуации - это уровень психологов. Не просто так многие эксперименты с этими специалистами в школе не удавались, когда училась моя младшая. К ним приходили люди крайне низкой квалификации. Совершенно бестактные, абсолютно не понимающие детской и подростковой психологии и весьма агрессивные. Дети их просто терпеть не могли, на каком-то инстинктивном уровне чувствовали бессмысленность их работы, смеялись над ними. По-моему, дети были мудрее тех тестов. Поэтому, я считаю, нужно прежде всего, формализировать тесты и повышать квалификацию педагогов, престижность работы учителя, ответственность учителей и психологов за то, что они делают. Безусловно, увеличивать психологам и учителям зарплату, следить за атмосферой, чтобы не было травли, так называемого буллинга - агрессивного преследования одного из членов коллектива. Ведь случаев избиения детей в школах очень много.

Я думаю, помимо тестов, есть и другие возможности, как проследить за состоянием психического здоровья детей в учебных заведениях. Мне кажется, нужен реальный мониторинг соцсетей, а не выдуманный. Специальным работникам, психологам стоит больше просматривать сети. Ведь школьники все зарегистрированы и общаются в соцсетях, где взрослому человеку невооруженным глазом видно, в каких ребенок, подросток состоит группах, какие имеет предпочтения, где все прозрачно.

Это раньше сложнее было намного, когда тинейджеры замыкались в каких-то своих компаниях, в себе. Теперь же даже уровень агрессии распознается в разных сообществах. Сегодня вся информация о ребенке как на ладони. Да и с керченским парнем было все предельно ясно, просто никому дела не было. Вспоминается и история с голубыми китами, где все распознали через соцсети, где они явились и инструментом влияния на подростка, и помощью следователям и другим специалистам одновременно.

Еще, конечно, необходимо как-то менять отношения учителя и ученика. В этих тестах не должно быть того, что провоцирует буллинг - травлю ребенка. Нужно смотреть на атмосферу в классе. Вообще, проявление детской агрессии зависит от учителя и от родителей. Я прекрасно помню, в 90-е, когда училась моя старшая дочь, да и в 2000-е, когда младшая училась, агрессии было много в школах, даже в самых центральных московских. Кто-то из учителей смотрел на это сквозь пальцы, нельзя сказать, что поощрял. Может, просто сил на все не хватало. Мы даже забрали старшую из школы в какой-то момент, поскольку пришел совершенно деспотичный директор, который явно поощрял развитие этой животной, детской агрессии. И даже я прекрасно помню эпизод, когда у моей старшей дочери в классе травили слабенького мальчика. С него стягивали штаны, когда он карабкался по канату на физкультуре, над ним зло измывались в течение уроков. И как-то раз дело дошло до крайности: его ударили о подоконник в коридоре, ушиб был настолько сильный, что думали, ему переломили позвоночник. Вызывали "скорую". Но никакой должной огласки эта ситуация не предалась. И когда на родительском собрании классный руководитель сказала: "Вы понимаете, что ваши дети растут животными", мамаши на нее кричали матом. Но ничего никому за это не было. Хотя здесь грамотные психологи нужны были родителям.