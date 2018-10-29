Дмитрий Медведев оценил новый электропоезд и перспективы железных дорог

29 октября премьер-министр Дмитрий Медведев приехал на станцию Бекасово-Сортировочное, чтобы обсудить программу развития ОАО "Российские железные дороги" до 2025 года.

Бекасово-Сортировочное - крупнейший в Европе сортировочный пункт, где переформировывают грузопоток, входящий в столичный регион с Рижского, Смоленского и Киевского направлений. С высоты диспетчерской Медведев осмотрел организацию транспортного узла, уставленного грузовыми составами. Здесь же председателю правительства продемонстрировали пассажирский электропоезд "Иволга", запущенный в эксплуатацию весной прошлого года. Со временем он должен прийти на смену традиционным электричкам. "Надеюсь, что он будет и комфортным, и надежным и будет способствовать улучшению в целом способностей, связанных с перевозкой пассажиров", - подчеркнул премьер.

Повышение качества обслуживания пассажиров - только одна из важнейших составляющих развития российских железных дорог. Как и перед многими другими государственными компаниями, перед РЖД поставлена задача активнее работать для достижения национальных целей развития, установленных президентом страны. "Современный железнодорожный транспорт - это составляющая очень большой работы. Рост экономики без четкой работы железных дорог просто невозможен", - указал Дмитрий Медведев. "Поэтому очевидно, что долгосрочная программа развития РЖД требует увязки с нашими программами, национальными проектами, с отраслевыми планами и стратегиями", - добавил глава кабмина.

Рост экономики без четкой работы железных дорог просто невозможен

Особенно важно, чтобы программа ориентировалась на комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. 9 из 11 федеральных проектов, включенных в план, направлены на модернизацию инфраструктуры, в том числе железнодорожной.

Сейчас в проекте документа обозначены два сценария: целевой и консервативный. Объем инвестпрограммы РЖД в зависимости от этого колеблется в пределах 8,8-10 триллионов рублей. Доля частных вложений при этом составляет 4 триллиона. "По оценкам, которые делались, выполнение инвестпрограммы позволит повысить вклад железнодорожного транспорта в валовый внутренний продукт страны почти вдвое", - озвучил премьер-министр расчеты. Одной из ключевых задач Дмитрий Медведев считает повышение эффективности - и в части эффективности труда и экономических показателей. "Проектом программы предусмотрено повышать производительность труда в среднем не менее чем на 5 процентов в год", - сказал премьер-министр. Накопленный эффект от оптимизации процессов на железной дороге ожидается в размере 1,1 триллиона рублей.

Еще одна задача - это развитие инфраструктуры. Продолжится модернизация БАМа, Транссиба, создание подходов к портам. "Задача - увеличить пропускную способность для транзитных перевозок контейнеров в четыре раза, сократить время их транспортировки, в частности, с Дальнего Востока до западной границы России - до семи дней", - подчеркнул премьер. На совещании дали время до 1 декабря на доработку долгосрочной программы развития РЖД для дальнейшего внесения на рассмотрение правительства.

Тем временем

Премьер-министр предупредил нефтяников

Два дня отвел премьер-министр Дмитрий Медведев, чтобы правительство и нефтяные компании пришли к соглашению для сдерживания цен на бензин на внутреннем рынке. Полгода назад правительство было вынуждено принимать срочные меры, чтобы остановить резкое подорожание топлива. На какое-то время это помогало. Вчера Медведев заметил, что в ряде случаев опять наблюдается рост цен на бензин. Вице-премьеру Дмитрию Козаку и минэнергетики поручено провести консультации с нефтяными компаниями для поиска новых решений, чтобы удержать уровень цен на нефтепродукты внутри страны.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"