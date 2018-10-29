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Рубрика: Общество

ЕГЭ по истории может стать обязательным

Текст: Ксения Колесникова
ЕГЭ по истории может стать обязательным: именно такие планы сейчас разрабатывает министерство просвещения.
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Как рассказала глава ведомства Ольга Васильева на встрече с активистами Российского движения школьников, добровольная апробация экзамена начнется в некоторых регионах уже в следующем году, а после 2022 года экзамен станет обязательным для всех.

Фото: Ксения Колесникова/ РГ
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- Это будет экзамен по истории. Я не вижу здесь особых сложностей: ЕГЭ по истории как экзамен по выбору уже сдают 23 процента школьников, - рассказала она. - Уверена, экзамен будет обязательным. Обсуждается только вопрос: когда. В 2022 году планируем ввести обязательный ЕГЭ по иностранному языку. И мы понимаем, что если мы наложим одно на другое, то страна напряжется. Поэтому здесь, конечно, надо думать.

По словам Ольги Васильевой, не так давно и экономисты и юристы первым экзаменом сдавали историю: и после этого сразу отсеивалось очень много абитуриентов. Потом в силу разных причин историю заменили обществознанием. И не все ректоры с этим согласны. В МГУ, в МГИМО действуют дополнительные экзамены - эссе именно по истории.

- Очень многие ректоры хотят вернуться к истории именно как к базовой, что, в общем-то, должно быть, - рассказала Ольга Васильева. - При этом в каждой стране мира ученики сдают в той или иной форме родной язык, родную литературу и родную историю. Например, в Китае - единый экзамен по этим предметам, который пишут 4 часа.

Общество Образование Правительство Минпросвещения ЕГЭ в России
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