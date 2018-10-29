Элла Памфилова поддержала идею создания электронного паспорта избирателя

Избирательные процедуры будут развиваться в сторону цифровизации. Для голосования на выборах в перспективе может быть востребован электронный паспорт гражданина России, который разрабатывает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Элла Памфилова считает, что после президентской кампании резко вырос уровень доверия не только к ЦИК, но ко всем избирательным комиссиям в целом. Фото: Сергей Куксин/РГ

О том, куда и как должны идти отечественные процедуры народного волеизъявления, дискутировали вчера участники научно-практической конференции, которая прошла в ЦИК и была приурочена к 25-летию избирательной системы России. Открывая конференцию, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что "после президентской кампании, по всем соцопросам, резко вырос уровень доверия не только к Центральной избирательной комиссии, но ко всем избирательным комиссиям в целом". В планах ЦИК - дальнейшее развитие избирательной системы, повышение ее технологичности ради удобства граждан и прозрачности работы избиркомов.

"Выбор - это большая работа, большой труд, а вот голосовать должно быть легко. Голосовать легко - вот наша задача. Чтобы можно было без всяких препятствий быстро свой выбор трансформировать в голос, который будет точно, адекватно оценен, достоверно показан, и у общества не будет никаких сомнений в том, что его голос не пропал", - отметила глава ЦИК.

Последние два с половиной года, когда ЦИК работает в нынешнем составе, были богаты на новации: появилась система "Мобильный избиратель", заработали видеокамеры в территориальных комиссиях, была усилена ответственность за "карусели" и другие действия по подтасовке результатов.

Самый свежий эксперимент - организация так называемых дачных участков на выборах мэра Москвы 9 сентября. Формально ЦИК к этому процессу отношения не имел, поскольку организация региональных выборов входит в компетенцию столичного избиркома. Однако создание двухсот с лишним участков в четырех соседних с Москвой областях проходило с "благословения" Центризбиркома и при его активной поддержке.

По словам главы общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексея Венедиктова, "дачные" участки оттянули на себя практически все внимание штаба, благо на трех с лишним тысячах участков в Москве проблем не возникло. "Силы, вложенные в экстерриториальность, не пропорциональны затратам и полученным результатам. Это означает, что для расширения возможностей надо двигаться не по этому пути, а использовать новые технологии", - считает он. К тому же нашлось немало желающих проголосовать за кандидатов в мэры столицы и в более отдаленных точках - заявки поступали из Вашингтона, Лондона, Киева, Южной Осетии и нескольких регионов России.

Здесь, считают эксперты, помочь избирательной системе могут банковские процедуры идентификации клиента и защиты персональных данных, а также опыт проведения чемпионата мира по футболу - в плане использования электронного паспорта болельщика - Fun ID. Причем это не означает отмены личного голосования на избирательном участке.

Будущее за электронным голосованием

"Действительно, это временная мера, в масштабах всей страны она максимально затратна и невозможна, - заявила в ответ Элла Памфилова, - поэтому мы будем исходить из того, что нужен будет паспорт избирателя". Но прежде она предложила тщательно проанализировать московский эксперимент, такая договоренность была достигнута в ЦИК, когда столичная мэрия и Мосгоризбирком представляли свой проект.

За введение электронного голосования выступил и экс-глава ЦИК Александр Вешняков, возглавлявший комиссию в 1999-2007 годах. "Будущее, конечно, за электронным голосованием, к нему надо серьезно готовиться", - сказал он, добавив, что все страны очень осторожно подходят к вопросам электронного голосования и не планируют отказываться от бумажных бюллетеней в ближайшем будущем. "Но отрабатывать технологии, которые позволят избирателю голосовать через интернет, надо", - полагает он.

Технологии эти уже имеются, заявил директор департамента проектов по информатизации Минкомсвязи России Олег Качанов. Это проект электронного паспорта, который призван объединить в одном электронном документе несколько бумажных - собственно паспорт, СНИЛС, ИНН, регистрацию по месту жительства, телефон, электронную почту, биометрические данные и даже профиль в соцсетях. "Сфера деятельности, где применима идентификация по электронному паспорту, достаточно широкая. Мы считаем, что в избирательном законодательстве это должна быть одна из востребованных технологий", - заявил он.

Переходным этапом этого пути может стать расширение возможностей "Мобильного избирателя", с помощью которого граждане смогут голосовать на региональных выборах за пределами данного субъекта Федерации, считает Александр Пчелинцев, замдиректора НИИ "Восход", который занимается поддержкой системы ГАС "Выборы". В этом случае избиратель прикрепляется к удобному избирательному участку в любом регионе страны, а система формирует электронный бюллетень с возможностью печати. Опробовать новую процедуру возможно уже в 2019 году, заявил Пчелинцев.