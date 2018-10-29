Андрей Панин, доктор географических наук, профессор географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий лабораторией эволюционной географии Института географии РАН:

Впервые идея перевода часов на летнее время прозвучала самом конце 19-го века. Ее автор - новозеландец Джордж Хадсон - был почтовым служащим и коллекционером бабочек. Он столкнулся с проблемой: после рабочего дня быстро наступали сумерки, а в темноте бабочку не поймаешь. Так и появилась идея сдвигать стрелки часов. Затем переход на летнее время стал широко обсуждаться в Великобритании. А в апреле 1916-го Германия и ее союзники первыми в мире решились на этот шаг. Цель - продлить светлое время вечером, сэкономить уголь и другие ресурсы. Следом за ними на летнее время стали переходить сразу несколько стран, в том числе Россия - с 1917 года.

В течение 20 века многие страны то вводили переход на летнее время, то отменяли его. При этом неоднократно просчитывалась его экономическая эффективность, влияние на качество жизни, на здоровье людей. В итоге идея получила очень широкое распространение. Сейчас практически все самые развитые и богатые страны из так называемого "золотого миллиарда населения" используют летнее время. В США, например, последние 10 лет по нему живут 2/3 части года. Почему?

Дело не только в экономической выгоде. Большая часть населения давно уже живет в городах, по регламентированному расписанию, которое очень сильно отличается от того, как жили наши предки. Подъем в 7 утра (в то время как рассвет летом наступает в 4). Дальше рабочий день, с 9 до 6. Засыпаем мы в 11 вечера, а темнеет по Солнцу - в 9. То есть пик нашей активности приходится не на 12 дня, как это было раньше, а на 2-3 часа дня.

Получается, что мы спим, когда светло, и бодрствуем, когда уже стемнело. Если сдвинуть часы на час вперед, то мы получим летом лишний час светлого времени. То есть фактически мы подгоняем нашу активность под световой день. И нет никаких достоверных научно подтвержденных доказательств того, что это вредно для здоровья. Но есть и минусы: переводить стрелки часов два раза в год - неудобно. Думаю, что именно вопрос комфорта в итоге "перевесил" и стал решающим для Европейского союза. Но важно подчеркнуть, что рекомендация Европейского Совета - остаться именно на летнем времени, т.е. сохранить лишний час светлого времени летом.

Еще раз подчеркну: с моей точки зрения, летнее время - то есть когда стрелки часов сдвинуты вперед относительно так называемого поясного (близкого к солнечному) времени - самое рациональное с учетом современного индустриального и постиндустриального ритма жизни. По такому принципу, например, Россия жила начиная с 1981 года, переводя дважды в год стрелки часов, а потом с 2011 по 2014 год, когда переход на сезонное время отменили, но остались на летнем (как сейчас и предлагает Европейский Совет). В 2014 году Россия вернулась на час назад, на условно "зимнее" время. Но в 2016-м - девять регионов, в том числе Томская, Новосибирская области, Алтайский край и другие - все-таки "отыграли" себе час светлого времени назад.