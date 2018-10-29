Руководство ЕС отказалось от централизованного перевода стрелок часов еще в сентябре, предоставив с будущего года странам право самим выбирать, переводить стрелки часов или нет. Тем более, что в настоящее время, как считают ученые, это утратило смысл и стало даже вредным. Если во время Первой мировой войны Германия и ее союзники стали переводить часы для того, чтобы сэкономить потребление угля (вскоре ее примеру последовали и другие государства: Россия - в 1917 году, США - в 1918-м), то сейчас экономического эффекта нет, люди работают допоздна, и попытка продлить световой день не дает выгоды.
Чтобы выяснить отношение населения к переходу на зимнее и летнее время, Еврокомиссия провела в августе опрос, в ходе которого 84 процента респондентов высказались за отмену такой практики. На сегодня от перевода часов отказались значительное число стран и территорий, Россия, например, это сделала в 2011 году. По состоянию на 2018 год в мире переводят часы 65 государств и 10 территорий - это все страны Европы за исключением Белоруссии, Исландии и России. В Азии большинство государств отказались от перевода часов, в том числе Индия, Китай, Сингапур, Япония. В южном полушарии летнее время применяется лишь в ряде штатов Австралии и Бразилии, а также в Новой Зеландии, Парагвае и Чили. Во многих странах, расположенных близко к экватору, перевод часов никогда не осуществлялся, поскольку длина светового дня там практически не меняется в течение года, а значит, летнее время не влияет на потребление энергии.
Компетентно
Впервые идея перевода часов на летнее время прозвучала самом конце 19-го века. Ее автор - новозеландец Джордж Хадсон - был почтовым служащим и коллекционером бабочек. Он столкнулся с проблемой: после рабочего дня быстро наступали сумерки, а в темноте бабочку не поймаешь. Так и появилась идея сдвигать стрелки часов. Затем переход на летнее время стал широко обсуждаться в Великобритании. А в апреле 1916-го Германия и ее союзники первыми в мире решились на этот шаг. Цель - продлить светлое время вечером, сэкономить уголь и другие ресурсы. Следом за ними на летнее время стали переходить сразу несколько стран, в том числе Россия - с 1917 года.
В течение 20 века многие страны то вводили переход на летнее время, то отменяли его. При этом неоднократно просчитывалась его экономическая эффективность, влияние на качество жизни, на здоровье людей. В итоге идея получила очень широкое распространение. Сейчас практически все самые развитые и богатые страны из так называемого "золотого миллиарда населения" используют летнее время. В США, например, последние 10 лет по нему живут 2/3 части года. Почему?
Дело не только в экономической выгоде. Большая часть населения давно уже живет в городах, по регламентированному расписанию, которое очень сильно отличается от того, как жили наши предки. Подъем в 7 утра (в то время как рассвет летом наступает в 4). Дальше рабочий день, с 9 до 6. Засыпаем мы в 11 вечера, а темнеет по Солнцу - в 9. То есть пик нашей активности приходится не на 12 дня, как это было раньше, а на 2-3 часа дня.
Получается, что мы спим, когда светло, и бодрствуем, когда уже стемнело. Если сдвинуть часы на час вперед, то мы получим летом лишний час светлого времени. То есть фактически мы подгоняем нашу активность под световой день. И нет никаких достоверных научно подтвержденных доказательств того, что это вредно для здоровья. Но есть и минусы: переводить стрелки часов два раза в год - неудобно. Думаю, что именно вопрос комфорта в итоге "перевесил" и стал решающим для Европейского союза. Но важно подчеркнуть, что рекомендация Европейского Совета - остаться именно на летнем времени, т.е. сохранить лишний час светлого времени летом.
Еще раз подчеркну: с моей точки зрения, летнее время - то есть когда стрелки часов сдвинуты вперед относительно так называемого поясного (близкого к солнечному) времени - самое рациональное с учетом современного индустриального и постиндустриального ритма жизни. По такому принципу, например, Россия жила начиная с 1981 года, переводя дважды в год стрелки часов, а потом с 2011 по 2014 год, когда переход на сезонное время отменили, но остались на летнем (как сейчас и предлагает Европейский Совет). В 2014 году Россия вернулась на час назад, на условно "зимнее" время. Но в 2016-м - девять регионов, в том числе Томская, Новосибирская области, Алтайский край и другие - все-таки "отыграли" себе час светлого времени назад.