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29.10.2018 14:45
Рубрика: Культура

В Болгарии нашли 8000-летнюю фигурку матери-богини

Текст: Денис Передельский
Фото: BTA Фото: BTA
Фото: BTA

В Болгарии археологи при раскопках в неолитическом поселении недалеко от города Узуново обнаружили скульптуру, изображающую ранее божество первых земледельцев Европы.

Фото: Antiquity Publications Ltd.
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Фото: depositphotos.com
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Как сообщает Archaeology in Bulgaria, обнаружена верхняя часть каменной фигурки - матери-богини. Открытие сделано в Видинском районе на северо-западе Болгарии. Статуэтка была создана в период, когда местные жители только переходили от охоты и собирательства к оседлому земледелию.

По мнению ученых, статуэтка самого раннего божества была изготовлена в VII тысячелетии до нашей эры. Она выполнена методами и в технике, характерной для культуры Лепенского Вира.

Также археологи обнаружили ритуальные глиняные диски, наконечник стрелы, хорошо сохранившиеся каменные и костяные инструменты, осколки сосудов и даже гарпун для ловли рыбы.

"Эти находки свидетельствуют о существовании таинственной цивилизации, которая использовала для обработки материалов давно забытые методы, - говорит ведущий автор работы Георгий Ганецовски из Регионального исторического музея в Враце. - Найденное нами поселение относится к очень раннему периоду, предположительно, к первым годам возникновения современной европейской цивилизации".

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