Археологи выяснили, кто создал геоглифы в Перу

Команда ученых из Королевского музея в Онтарио и Университета Торонто (Канада) обнаружила в перуанской долине Сихуас таинственные круглые геоглифы, которые оказались частью пешеходных дорог.

Как сообщает Live Science, для изучения местности были применены беспилотные летательные аппараты. Они помогли обнаружить десятки круглых геоглифов в долине Сихуас. Загадочные изображения были созданы в период от 200 до 1400 гг. н.э.

Диаметр кругов варьируется от трех до 55 метров. Геоглифы Сихуаса уступают в размерах знаменитым изображениям долины Наска. Кроме того, они были изготовлены по более простой технологии, предположительно, торговцами и путешественниками.

В основном изображения были выложены камнями - по эскизу, предварительно обозначенному вбитыми в землю столбами. Анализ снятых с воздуха снимков показал, что геоглифы расположены вдоль древних пешеходных дорог.

Ученые считают, что круги были их частью и использовались во время остановок для проведения ритуальных церемоний. Например, внутри каменных насыпей можно было оставить приношения духам и поблагодарить их за помощь в пути

Подобное до сих пор практикуют пастухи в Андах. Круглые геоглифы археологи назвали "точками остановки". Предположительно, большинство из них были созданы в 600-1000 годы н.э. Они стремительно разрушаются из-за деятельности человека.