Господдержка виноделия вырастет вдвое в 2019 году

В следующем году поддержка российского виноделия со стороны государства удвоится. В этом году на него выделено 1,4 миллиарда рублей, в 2019 планируется выделить три миллиарда. Об этом сказала замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на открытии акции "Дни российских вин".

Она отметила, что ведомство думает субсидировать затраты на создание виноградарских питомников.

Ожидается, что в этом году урожай винограда в России составит 540 тысяч тонн - на три тысячи тонн больше, чем год назад.

При этом в Минсельхозе не планируют ограничивать импорт винных материалов.