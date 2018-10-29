Граждане больше узнают о своих пенсионных накоплениях

Сделав запрос в Пенсионный фонд России (ПФР) через портал госуслуг или при личном визите, граждане будут получать информацию о результатах инвестирования средств и о том, какими могут быть потери инвестиционного дохода по пенсионным накоплениям при принятии решения о досрочной смене пенсионного фонда (чаще, чем раз в пять лет). Помимо этого, сейчас еще можно узнать общую сумму пенсионных накоплений и сведения о размерах взносов с разбивкой по годам.

"Эти данные позволят обеспечить принятие застрахованными лицами осознанного решения о смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию", - отмечается в пояснительной записке к проекту приказа, который разработал минфин. С 1 января пенсионные фонды должны информировать граждан о рисках досрочного перевода накоплений. Законопроект по этому поводу был принят летом. С нового года россияне смогут подавать заявление о смене негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или ПФР через Единый портал государственных и муниципальных услуг, либо в ПФР лично, либо через представителя. С 1 января пенсионные фонды должны информировать граждан о рисках досрочного перевода накоплений "РГ" публикует ответы на вопросы читателей о пенсиях Владельца пенсионных накоплений при подаче заявления о смене страховщика обязаны информировать о размере инвестиционного дохода, который он может потерять. Это правило действует, если гражданин подал заявление через единый портал госуслуг или непосредственно в ПФР. Заявление о переходе будет направляться в НПФ, с которым застрахованным лицом заключен действующий договор обязательного пенсионного страхования, а также в НПФ, с которым заключается новый договор, и одновременно копия уйдет в ПФР. Такая схема позволит фонду донести до своего клиента информацию обо всех рисках досрочного перехода. Сейчас одна из основных проблем переводов накоплений в том, что человек общается только с новым фондом, который заинтересован в привлечении клиента и зачастую не раскрывает всю информацию о рисках и возможных потерях. Именно потеря инвестиционного дохода при переводе накоплений из фонда в фонд входит в топ основных поводов для жалоб в ЦБ.