Новости

National Interest: США забыли защитить свои базы от ракет России 04:43
Паромная переправа на Сахалин закрыта до 1 ноября 04:09
Власти Китая запретили туристам фотографироваться с пандами 04:07
Пентагон подтвердил отправку военных к границе с Мексикой 04:03
Жители села в Хабаровском крае остались без света из-за циклона 03:49
Три палестинских подростка стали жертвами авиаудара Израиля 03:37
В торговом центре на юго-востоке Польши обрушился потолок 03:02
Самолет-разведчик США вновь замечен у берегов Крыма 02:28
"Лестер" подтвердил гибель владельца клуба при крушении вертолета 01:58
Chery начала продажи обновленного кроссовера Tiggo 5x 01:41
Стали известны первые результаты второго тура президентских выборов в Бразилии 01:34
Более 30 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах 01:32
В Италии торжественно открыли памятник Максиму Горькому 00:55
Хэмилтон стал пятикратным чемпионом "Формулы-1" 00:30
Малую Дмитровку перекроют на время прощания с Николаем Караченцовым 00:19
На Кубани возбудили дело о нападении в цирке львицы на девочку 28.10.2018
Двоих детей спасли с плота на Москве-реке 28.10.2018
На Кубани цирковая львица напала на ребенка 28.10.2018
Возбуждено дело по факту смерти ребенка, проглотившего кусок шарика в Тюмени 28.10.2018
СКА разгромил "Слован" в вынесенном матче КХЛ в Вене 28.10.2018
Депутат Верховной Рады сорвал ретро-дискотеку из-за пионерских галстуков 28.10.2018
От рака умер легендарный французский актер и телеведущий Филипп Гильда 28.10.2018
"Краснодар" одержал волевую победу над ЦСКА 28.10.2018
Рэйф Файнс признался в любви к Петербургу и русской культуре 28.10.2018
Захарова назвала фейком данные о требовании к "военным РФ" покинуть ЦАР 28.10.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Европа полностью откажется от пластиковой посуды
Европа полностью откажется от пластиковой посуды
Специалисты МВД предложили оснащать оружие датчиками слежения
Специалисты МВД предложили оснащать оружие датчиками слежения
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
29.10.2018 00:30
Рубрика: Спорт

Хэмилтон стал пятикратным чемпионом "Формулы-1"

Текст: Данила Жиляев
Фото: AP Photo/Moises Castillo Фото: AP Photo/Moises Castillo
Фото: AP Photo/Moises Castillo

В Мехико на автодроме имени братьев Родригес завершился 19-й этап "Формулы-1". Победителем стал гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен, однако главным героем оказался пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон - он набрал достаточно очков, чтобы досрочно завоевать пятый чемпионский титул.

Перед гонкой в личном зачете пилотов Хэмилтон на 70 очков опережал Себастьяна Феттеля из "Феррари". За два этапа до конца чемпионата британцу было достаточно финишировать в первой восьмерке, чтобы досрочно оформить чемпионство - это условие действовало в том случае, если бы Феттель не выигрывал. А при победе Себа Льюису пришлось бы не намного сложнее - просто тогда он не имел бы права оказаться ниже седьмого места.

Фото: Uwe Anspach/dpa via AP
Сын Шумахера стал чемпионом "Формулы-3"

Поул накануне взял Даниэль Риккардо из "Ред Булла", Ферстаппен стартовал со второй позиции, а Льюис был третьим. Но Риккардо в итоге сошел, Макс выиграл гонку, а Феттель, стартовавший четвертым, пришел к финишу вторым. Третье место занял напарник Себа Кими Райкконен. Хэмилтон же финишировал на четвертой позиции - таким образом, он завоевал очередной титул.

Благодаря этому успеху Льюис вошел в элитную тройку - он сравнялся по числу званий чемпионов мира с аргентинцем Хуаном Мануэлем Фанхио, который не знал себе равных в 50-х годах прошлого столетия. Рекорд же удерживает легендарный Михаэль Шумахер, на счету которого семь побед в чемпионатах "Формулы-1". Что у Феттеля остается четыре титула.

"Большое спасибо моей команде, им очень много пришлось работать по ходу гонки, - сказал после заезда Хэмилтон. - Сравняться с Фанхио - потрясающее ощущение, я еще не осознал до конца, что мне это удалось".

Возвращаясь к завершившемуся Гран-при Мексики, отметим, что российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин стал 14-м. Он уступил одну позицию партнеру по команде Лэнсу Строллу.

Спорт Формула-1
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Самолет-разведчик США вновь замечен у берегов Крыма
На Кубани цирковая львица напала на ребенка
В Киеве признали возможную потерю еще одного региона
Телеведущий Васильев ответил на обвинения в адрес "Модного приговора"
Хэмилтон стал пятикратным чемпионом "Формулы-1"