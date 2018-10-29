Хэмилтон стал пятикратным чемпионом "Формулы-1"

В Мехико на автодроме имени братьев Родригес завершился 19-й этап "Формулы-1". Победителем стал гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен, однако главным героем оказался пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон - он набрал достаточно очков, чтобы досрочно завоевать пятый чемпионский титул.

Перед гонкой в личном зачете пилотов Хэмилтон на 70 очков опережал Себастьяна Феттеля из "Феррари". За два этапа до конца чемпионата британцу было достаточно финишировать в первой восьмерке, чтобы досрочно оформить чемпионство - это условие действовало в том случае, если бы Феттель не выигрывал. А при победе Себа Льюису пришлось бы не намного сложнее - просто тогда он не имел бы права оказаться ниже седьмого места.

Поул накануне взял Даниэль Риккардо из "Ред Булла", Ферстаппен стартовал со второй позиции, а Льюис был третьим. Но Риккардо в итоге сошел, Макс выиграл гонку, а Феттель, стартовавший четвертым, пришел к финишу вторым. Третье место занял напарник Себа Кими Райкконен. Хэмилтон же финишировал на четвертой позиции - таким образом, он завоевал очередной титул.

Благодаря этому успеху Льюис вошел в элитную тройку - он сравнялся по числу званий чемпионов мира с аргентинцем Хуаном Мануэлем Фанхио, который не знал себе равных в 50-х годах прошлого столетия. Рекорд же удерживает легендарный Михаэль Шумахер, на счету которого семь побед в чемпионатах "Формулы-1". Что у Феттеля остается четыре титула.

"Большое спасибо моей команде, им очень много пришлось работать по ходу гонки, - сказал после заезда Хэмилтон. - Сравняться с Фанхио - потрясающее ощущение, я еще не осознал до конца, что мне это удалось".

Возвращаясь к завершившемуся Гран-при Мексики, отметим, что российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин стал 14-м. Он уступил одну позицию партнеру по команде Лэнсу Строллу.