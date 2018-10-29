iPhone XR сможет делать портреты котиков и собак

Для нового iPhone XR вышло приложение, позволяющее делать эффектные портретные фото не только людей, но и животных.

Как известно, бюджетный "яблочный" смартфон имеет одинарную основную камеру. А потому портретный режим, особенность которого - красиво размытый фон - возможен только если в кадре находится человек.

Разработчики выпустили приложение Halide Camera, которое исправляет этот недостаток. Теперь красиво можно снимать, в том числе, и котиков.

Depth on iPhone XR vs iPhone XS. The XR has 1/4 the depth data. (Ignore color differences.) pic.twitter.com/WMkDtznY5o — Ben Sandofsky (@sandofsky) 27 октября 2018 г.

Приложение платное - оно стоит около шести долларов.