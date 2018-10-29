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iPhone XR сможет делать портреты котиков и собак

29.10.2018,  
14:27
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Для нового iPhone XR вышло приложение, позволяющее делать эффектные портретные фото не только людей, но и животных.

Как известно, бюджетный "яблочный" смартфон имеет одинарную основную камеру. А потому портретный режим, особенность которого - красиво размытый фон - возможен только если в кадре находится человек.

Видео: iPhone XR протестировали на прочность

Разработчики выпустили приложение Halide Camera, которое исправляет этот недостаток. Теперь красиво можно снимать, в том числе, и котиков.

Приложение платное - оно стоит около шести долларов.

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