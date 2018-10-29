Как оформить пенсию при большом стаже

Мне исполняется 55 лет в январе 2019 года, и стаж моей работы - 37 лет. Когда я смогу оформить пенсию?



Яна Самойлова

Принятый закон об изменениях в пенсионной системе предусматривает ряд льгот по досрочному выходу на пенсию для некоторых граждан. На одну из таких льгот - назначение пенсии на два года раньше (но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) - имеют право люди с большим стажем. Для женщин он составляет 37 лет, для мужчин - 42 года. Учитывая, что к моменту достижения 55-летнего возраста у вас будет 37 лет стажа, вы сможете оформить пенсию в январе 2019 года. Это значит, что повышение пенсионного возраста вас никак не касается.