Форвард "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук стал одним из героев очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Напомним, 35-летний нападающий вернулся в НХЛ минувшим летом, и пока это возвращение не назовешь триумфальным. "Лос-Анджелес" проиграл шесть матчей кряду, а Ковальчук каждый из них заканчивал с отрицательным показателем полезности. В итоге форвард был даже понижен до третьего звена.

Эта мера возымела эффект. В матче с "Рейнджерс" Кови, как для удобства называют хоккеиста за океаном, был лучшим на льду. За 16 минут игры Ковальчук забросил одну шайбу и дважды ассистировал партнерам, а "Кингс" наконец-то одержали победу - 4:3. Закономерно, что именно россиянин был признан первой звездой встречи, а также вошел в тройку звезд всего игрового дня. А всего по итогам 11 матчей Илья Ковальчук набрал 8 (3+5) очков.

В том же матче голом отметился нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников. Интересно, что взятие ворот судьи засчитали не сразу. Тренерский штаб "Лос-Анджелеса" инициировал многочисленные видеопросмотры, намекая на возможное нарушение правил со стороны Наместникова. Однако в конечном счете гол россиянина был признан правильным. Для 25-летнего форварда эта шайба стала дебютной в нынешнем сезоне. После 10 матчей на счету россиянина 3 (1+2) балла.

Что касается других наших соотечественников, техасский "Даллас" вынужден по-прежнему обходиться без одного из лучших своих игроков, Александра Радулова. Из-за травмы нападающий пропустил уже четвертый матч кряду, а "Даллас" уступил "Детройту" - 2:4. Напомним, в тех шести матчах, что Радулов успел отыграть, он набрал 10 (4+6) очков. Другой россиянин "Далласа" Валерий Ничушкин результативными действиями в матче не отметился.