КС РФ запретил ограничивать выплату компенсации за неиспользованный отпуск

Конституционный суд РФ обязал работодателей выплатить своим бывшим сотрудникам компенсацию за весь неиспользованный отпуск. По мнению судей, для начисления такой выплаты срока давности не существует.

Решение вынесено без публичных слушаний, поскольку основано на ранее обнародованных правовых позициях КС РФ. Стоит отметить, что жалобы на разрешение трудовых споров КС разбирает регулярно. Дело одного из заявителей, ученого-физика, академика РАН Михаила Данилова, ранее уже отказался рассматривать. Однако ученый настоял на своем.

Как следует из материалов дела, у Данилова почти за 40 лет работы в Институте теоретической и экспериментальной физики с 1973 по 2015 год накопилось 505 дней неиспользованного отпуска. У трех сотрудников крупной аудиторской фирмы - до 150 дней у каждого, и с учетом их уровня заработной платы компенсация должна была составить от 1,5 до 3,5 миллиона рублей. Однако во всех четырех случаях суды общей юрисдикции путем простых арифметических действий лишили заявителей большей части выплат.

По мнению судей, для начисления компенсации срока давности не существует

По статье 392 Трудового кодекса работник вправе обратиться в суд по трудовому спору в течение трех месяцев с момента, когда он узнал о нарушении своих прав. Но Конвенция Международной организации труда N 132 "Об оплачиваемых отпусках" отводит 1,5 года на предельный срок предоставления неиспользованного отпуска. Там образом, посчитали судьи, срок обращения в суд за компенсацией не может превышать 21 месяц. "Исходя из этого истец мог обратиться в суд в течение трех месяцев со дня истечения 18-месячного периода, в течение которого у него было право на предоставление неиспользованного отпуска", - такое обоснование приводится в материалах КС.

Тот факт, что статья 127 ТК не устанавливает сроки для выплаты компенсации, суды проигнорировали. По мнению заявителей, такой подход не только нарушает их конституционное право на отдых, но и не соответствуют правилу правовой определенности. КС не согласился. Он, в частности, напомнил, что согласно Конвенции соглашения об отказе от права на минимальный ежегодный оплачиваемый отпуск, а равно о неиспользовании такого отпуска с заменой его компенсацией в денежной или иной форме признаются, в соответствии с национальными условиями, недействительными или запрещаются. Но статья 127 ТК, предусматривающая выплату такой компенсации, "служит специальной гарантией, обеспечивающей реализацию особым способом конституционного права на отдых теми работниками, которые прекращают трудовые отношения и в силу различных причин не воспользовались ранее своим правом на ежегодный отпуск".

По мнению судей, статьи 392 и 127 ТК РФ во взаимосвязи "не ограничивают право работника на получение при увольнении денежной компенсации за все неиспользованные отпуска и, если данная компенсация не была выплачена работодателем непосредственно при увольнении, не лишают работника права на ее взыскание в судебном порядке независимо от времени, прошедшего с момента окончания рабочего года". Дела заявителей подлежат пересмотру.