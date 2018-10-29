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29.10.2018 20:47
Рубрика: Спорт

Девушка из космоса

Звездный новичок курского клуба Брианна Стюарт меньше 25 очков за матч не забивает
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск №7706 (243)
В чемпионате женской Премьер-лиги, проводимой под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), прошли матчи с участием лидеров и главных претендентов на медали.
Брианна Стюарт, как и положено мастеру экстра-класса, очень быстро сыгралась со своими партнершами по новой команде. Фото: www.fiba.com Брианна Стюарт, как и положено мастеру экстра-класса, очень быстро сыгралась со своими партнершами по новой команде. Фото: www.fiba.com
Брианна Стюарт, как и положено мастеру экстра-класса, очень быстро сыгралась со своими партнершами по новой команде. Фото: www.fiba.com

В центре внимания оказалась встреча бронзового призера сезона 2017/18 оренбургской "Надежды" и действующего обладателя "серебра" курского "Динамо". За "бело-голубых" с октября выступает объективно сильнейшая на сегодня баскетболистка планеты, триумфатор Олимпиады Рио-2016, двукратная чемпионка мира и самый ценный игрок женского НБА-2018 американка Брианна Стюарт.

Фото: VTB League
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Дебют Стюарт в российской команде оказался оглушительным. В матче против столичного МБА она набрала 40 очков, затем в первом туре Евролиги помогла "Динамо" взять верх над рижским ТТТ, заработав 29 баллов за результативность. В Оренбурге выпускница университета Коннектикут (здесь училась и нынешний генеральный менеджер сборной России Светлана Абросимова) не сбавила свой бомбардирский темп. Она открыла счет в матче двумя точными штрафными, затем забила с прохода и снова реализовала фолы. За первую четверть - восемь очков, за вторую - девять, а к исходу третьей десятиминутки в активе суперзвезды было уже 25 очков. В заключительном отрезке американка больше играла на своих партнеров и лицевой счет не увеличила. Итого в трех официальных встречах - 94 очка, то есть в среднем 31,3 за матч.

Курянки в Оренбурге взяли верх - 86:70, и это четвертая подряд победа динамовок со старта турнира. Такие же показатели в таблице и у действующего чемпиона екатеринбургского УГМК. Уралочки в минувшем туре дома не оставили шансов курской "Инвенте", возглавляемой олимпийской чемпионкой Барселоны-1992 Элен Шакировой. Испанский наставник хозяев Мигель Мендес поровну распределил игровое время между 11 баскетболистками. Шансы реализовать себя получили и легионеры, и россиянки, среди которых выделяются обладательницы "золота" молодежного чемпионата мира-2017, которые являются ведущими исполнителями и в составе национальной сборной - Мария Вадеева и Раиса Мусина.

Кубок России

Состоялись первые матчи 1/8 финала мужского Кубка России. Вот их результаты: "Спартак" СПб - "Спартак-Приморье" - 65:64, "Буревестник" (Ярославль) - ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда) - 85:94, "Университет-Югра" (Сургут) - "Восток-65" (Южно-Сахалинск) - 63:93, БК "Тамбов - "Урал" (Екатеринбург) - 69:91, МБА (Москва) - "Самара" - 75:91. Ответные игры и первая встреча между ЦСКА-2 и БК "Новосибирск" пройдут уже в ноябре.

Спорт Баскетбол
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