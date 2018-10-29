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Рубрика: Культура

Точки над "И"

Лауреат "Ясной Поляны"-2018 рассказал о своем главном романе
Текст: Татьяна Шипилова
Фото: Аркадий Колыбалов
Российская газета - Федеральный выпуск №7706 (243)
После вручения премии "Ясная Поляна" новоиспеченный лауреат - израильский писатель Амос Оз прочел в Москве лекцию о взаимоотношениях Иуды и Иисуса. Именно этой теме посвящен его роман "Иуда", имеющий в Израиле репутацию провокационного, а в России - спорного.

"Вчера вечером за роман "Иуда" я получил "Ясную Поляну". И с ужасом задумался, как бы на это отреагировал Лев Николаевич? Если бы он знал, что премию его имени получает человек, написавший роман о предателе, как бы он отнесся к самой идее этого романа? Этот приз и есть огромная честь этому роману. И я, сидя в зале, даже на мгновение увидел реакцию Льва Николаевича: сначала он шокирован, а потом улыбается в свою бороду".

"Когда мне был 16 лет, я жил в кибуце и был книжным червем. Мне пришло понимание, что если я не прочитаю Евангелие и Новый Завет, то никогда не пойму европейское искусство, никогда не смогу слушать Баха, читать романы Толстого и Достоевского. И я запирался на каникулах в своей комнате и читал Евангелие. И тогда я влюбился в Иисуса".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Однако писатель не соглашается с некоторыми положениями учения Христа, "как и два любых еврея никогда друг с другом полностью не соглашаются. Я даже думаю, что нет ни одного еврея, который был бы согласен во всех вопросах с самим собой".

По-моему, зло - не жестокость, а агрессия. Лев Николаевич со мной не согласился бы, он бывал на поле боя, но я считаю, - поясняет Амос Оз, - что агрессия - мать всех форм жестокости, и порой остановить ее можно только силой, а не подставлять вторую щеку под удар. Две мои сестры в 42-м году оказались в концлагере, и в 45-м году их освободили не активисты с транспарантами о вреде насилия, а советские солдаты в касках и с автоматами. Мы об этом не забываем".

Есть, однако, история, которая всегда вызывала у писателя недовольство, - история Иуды: "мой маленький детектив восставал против ее абсурдности".

Тема предательства Иуды выступает в романе не как отдельная история, а как "ядовитый источник исторического архетипа деморализованного еврея" на многие века вперед. Ведь Иуда в христианской традиции - имя нарицательное, отождествляется с предателем. И, по мнению главного героя романа Амоса Оза, студента гуманитарного факультета Шмуэля Аша, предательство Иуды определило антисемитизм на последующие тысячелетия: "Все мы - Иуды Искариоты, - говорит персонаж книги Амоса Оза". "Драка между нами и арабами-мусульманами не более чем эпизод в истории, короткий и мимолетный. <...> а вот то, что между нами и христианами, - это явление глубокое, темное, оно может тянуться еще сотни поколений".

За "Иуду" я получил "Ясную Поляну". И с ужасом задумался, как бы на это отреагировал Лев Николаевич?

Предательство и верность - вот главные темы романа "Иуда".

"В романе герой едет на поезде где-то в Польше и читает газету на иврите. Рядом с ним две монашенки, пожилая и совсем еще юная. Они понимают, что он еврей, и упрекают его: "Как же вы могли его распять? Он же был таким милым...", на что герой отвечает: "Вы знаете, в тот день меня там не было, я записался к стоматологу. Я до сих пор жалею, что когда сам ехал в поезде в одной из католических стран Европы и услышал тот же самый вопрос, не ответил про дантиста, но этот эпизод из моей жизни лишь подтверждает то, над чем размышляет Шмуэль Аш в романе. Евреи распяли Бога - все это самые частые антисемитские клише, которые в итоге привели к самому страшному геноциду в истории"".

Фото: РИА Новости
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По мнению Шмуэля Аша, Иуда, как самый образованный из всех апостолов, просто не мог позариться на 30 сребреников, потому что был обеспеченным и не нуждался в деньгах.

"Иуда был фанатиком, но не предателем, - считает Шмуэль Аш, главный герой романа Амоса Оза. - Но он не дождался Воскрешения, ужаснулся содеянному, понял, что убил своего Учителя, и тогда, возможно, только тогда совершил предательство - усомнился, потерял веру и повесился. Так умер первый Христианин. Последний Христианин. Единственный Христианин".

Так написано в романе.

"Моя рука немного дрожала, когда я писал эти строки, - рассказывает Амос Оз, но тут же поясняет: - Но как было на самом деле, я не знаю. Это версия Шмуэля Аша, не моя. И все же это не роман о дороге на Голгофу. Иисус, Иуда, апостолы - это всего лишь тени. Это история двух мужчин и одной женщины, которые всю книгу пьют чай и разговаривают. Роман - о мистическом парадоксе любви и о силе слов".

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