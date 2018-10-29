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Рубрика: Спорт

В погоне за Шумахером

Хэмилтон пятый раз стал чемпионом мира и вошел в тройку самых титулованных гонщиков в истории
Текст: Данила Жиляев
Российская газета - Федеральный выпуск №7706 (243)
В Мексике прошел 19-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Победителем стал голландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен - всего в пятый раз в истории "королевских гонок" на церемонии награждения прозвучал гимн Нидерландов. А пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон досрочно, за два этапа до конца сезона, завоевал свой пятый чемпионский титул.
Льюис Хэмилтон не упустил возможность сделать селфи на фоне очередного собственного триумфа. Фото: REUTERS Льюис Хэмилтон не упустил возможность сделать селфи на фоне очередного собственного триумфа. Фото: REUTERS
Льюис Хэмилтон не упустил возможность сделать селфи на фоне очередного собственного триумфа. Фото: REUTERS

В начале сезона Льюис отставал в зачете пилотов от представителя "Феррари" Себастьяна Феттеля, но постепенно сравнялся с ним, а затем и уверенно вырвался вперед. Перед мексиканским этапом даже в случае победы Феттеля Хэмилтону было достаточно финишировать не ниже седьмого места. Феттель стал вторым, а Льюис - четвертым.

Фото: AP
Кими Райкконен стал победителем Гран-при "Формулы-1" в США

Этот результат смело можно назвать историческим. Завоевав пятое чемпионство, британец вошел в элиту "Формулы-1" - он оказался в тройке самых титулованных гонщиков в истории. Пока недосягаемым остается рекорд великого Михаэля Шумахера, который семь раз становился чемпионом "Ф-1". Вторым в этом списке был легендарный аргентинец Хуан Мануэль Фанхио, блиставший еще в 50-х. До воскресенья он, помимо Шумахера, оставался единственным, кто пять раз выигрывал чемпионское звание. Теперь к этой звездной компании присоединился Хэмилтон.

- Большое спасибо моей команде, ребятам очень много пришлось работать по ходу гонки, - сказал сразу после заезда Льюис. - Сравняться с Фанхио - потрясающее ощущение, я еще не осознал до конца, что мне это удалось.

Можно, наверное, только представлять досаду Феттеля, у которого на счету четыре титула, но последний он завоевал еще в 2013 году в составе "Ред Булла". Выступая же за "Феррари", он постоянно остается на вторых ролях. Себ, впрочем, нашел мужество после Гран-при Мексики обнять Хэмилтона и поздравить его с успехом. Но и теперь, второй год подряд, Феттелю пришлось довольствоваться лишь званием вице-чемпиона - второе место у него уже никто не отнимет.

- Льюис заслужил титул, я поздравляю его, всю команду. Он блестяще выступал весь сезон, - констатировал Феттель. - Конечно, я хотел продолжить борьбу за титул, но не получилось.

Борьбу за третье место в личном зачете пилотов продолжает напарник Феттеля Кими Райкконен, у которого тоже поводов для радости немного. Впрочем, унылое выражение лица финна уже много лет никого не удивляет. Вот и в этот раз он был привычно флегматичен при том, что стартовал шестым, а финишировал третьим. Возможно, в следующем году мы будем чаще видеть его улыбающимся, хотя едва ли Кими останется в числе лидеров. Он уходит из "Феррари" и продолжит карьеру в "Заубере", за который когда-то дебютировал в "королевских гонках".

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
"Уильямс" сообщил о поиске замены Сироткину

- Учитывая мою стартовую позицию, третье место - не самый плохой результат, - констатировал Кими. - Конечно, всегда хочется большего, но жаловаться мне не на что. Впереди еще две гонки, постараемся выступить успешнее.

Вновь не лучшим образом сложилась гонка для российского пилота "Уильямса" Сергея Сироткина. Он финишировал 14-м - казалось бы, не самый плохой результат, учитывая сезон в целом, но отметим при этом, что всего до финиша добралось лишь 16 гонщиков, и позади Сергея оказались только двое представителей "Хааса", Кевин Магнуссен и Ромен Грожан.

Пока будущее Сироткина в "королевских гонках" под вопросом. Он сам до сих пор не знает, есть у "Уильямса" планы относительно него на будущий год. И признается, что нет запасного плана на тот случай, если с ним не подпишут новый контракт.

Спорт Формула-1
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