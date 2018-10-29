Лукашенко предлагает наделить комсомол страны властными полномочиями

Государство делает все для сохранения мира и спокойствия на белорусской земле. А задача молодого поколения, по убеждению главы государства, не дать шанса использовать их "ум, интеллект и энергию в разрушительных целях". Более того, он предложил наделить властными полномочиями БРСМ. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Белорусского республиканского союза молодежи, приуроченной к столетию ВЛКСМ, сообщает пресс-служба президента.

С этой датой, как известно, неразрывно связана не только судьба комсомольского движения РБ, но и развитие страны в целом. Члены молодежного движения в военные годы активно помогали государству в борьбе с разрухой, в хозяйственном и культурном строительстве, героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны.

Обращаясь к нынешнему поколению юношей и девушек, президент назвал их "созидателями", в каждом из которых, по его словам, самой "природой и наследственностью заложена великая внутренняя сила добра. И мы, славяне, этим от многих отличаемся", - с убежденностью подчеркнул он.

Все факты, связанные с основными вехами развития комсомольского движения, нельзя переписать или скрыть, они навсегда остались в истории, убежден президент. "Понятия дружбы, братства, единства, любви к Родине, веры в будущее, ставшие гимном ВЛКСМ, и спустя 100 лет не потеряли своей актуальности. Поэтому мы подхватили его знамя и передали своим детям", - обратил внимание глава государства.

Создавая молодежную организацию, уточнил он, в Минске взяли за основу связь поколений, преемственность, историческую память. "Вы должны знать и помнить, что являетесь наследниками героев. Продолжить их дело - жить и работать во имя счастья и благополучия будущих поколений", - обратился он к молодым людям.

Беларусь, уверен Лукашенко, выиграла от того, что не пошла по радикальному пути в вопросе жизни и развития страны. Правда, уточнил он, "мы особо громко не заявляем о том, от чего к чему мы идем. Мы не выбрасываем все то хорошее, что было в нашей истории".

Говоря о моральных качествах формирования личности, президент подчеркнул, что в обществе всегда были высоки запросы, в том числе, на справедливость. Он раскрыл эту тему на примере недавних социологических исследований в Союзном государстве, во время которых люди на первое место выдвинули именно этот аспект. Он всегда лежал и в основе политики, проводимой в современной Беларуси. "Люди требуют справедливости. Вот наша идеология, которой мы должны придерживаться", - подчеркнул национальный лидер.

Особый акцент Лукашенко сделал на перспективах союза молодежи страны. Он предложил активу РБ определиться с теми направлениями, по которым будет работать подрастающее поколение. В качестве примера оратор привел движение студенческих отрядов (ССО), которое, по его мнению, за 55-летнюю историю стало прекрасной формой коллективного труда.

Лукашенко заявил и о необходимости на законодательном уровне наделить властными полномочиями БРСМ. Он с удовлетворением отметил появление новых направлений в работе молодежи: волонтерское, наставничество, уход и помощь за больными и немощными, ветеранами. Но этого, по его мнению, уже недостаточно. "Надо определиться и дать сигнал обществу, молодежи, чем вы будете заниматься". А исполнительным органам надо честно и откровенно сказать, какой властью "мы сможем наделить молодежь, в чем они могут быть помощниками государства, в чем мы их будем поддерживать", - пояснил свою позицию президент.

Он провел в своем выступлении аналогию с развитием в стране сферы высоких технологий: власть не указывала IT-компаниям, как они должны развиваться, а выслушала их предложения и реализовала лучшие из них. "Вы сделали правильный выбор, пополнив ряды молодежной организации. Теперь вы должны сделать так, чтобы организация стала по-настоящему боеспособной, - обратился оратор к участникам встречи. - Вас много, но вы не вся молодежь, но должны стать центром притяжения для остальных сверстников и всех детей Беларуси, примером активного, серьезного участия в жизни страны, чтобы за вами пошли остальные".

При этом президент предостерег от проявления формализма. "Не надо никого силой тащить в организацию. А для того, чтобы за вами пошли, надо жить той жизнью, которой живет молодежь. Если вы отгородились от них непроходимой стеной, грош вам цена, вы просто угробите будущее организации. Вы быть на полшага, на шаг впереди, чтобы быть ориентиром для молодежи", - отметил Лукашенко.

Крупные объединения, подобные республиканскому союзу молодежи, дал понять президент, являются и основой гражданского общества, хотя кое-кто относит к этой категории лишь тех, кто "воюет против государства". Напомнив о своей принципиальной позиции относительно гражданского общества, Лукашенко уточнил, что именно молодежная организация страны может законно считаться его опорой.

В аналогичном ключе он высказался и в отношении профсоюзов, женской, ветеранской организаций. Белорусский лидер полагает, что все они должны, вместе с молодежной организацией, "играть главную скрипку" и добавил, что тот, кто хочет присоединиться к ней и играть в сводном оркестре, для них "этот круг не закрыт", - резюмировал президент.