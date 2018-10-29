Малую Дмитровку перекроют на время прощания с Николаем Караченцовым

Улицу, на которой располагается здание столичного театра "Ленком", сегодня будет перекрыта на несколько часов. Москва простится с выдающимся артистом Николаем Караченцовым, который скончался на 74-м году жизни.

Как отмечает пресс-служба Центра организации дорожного движения, Малую Дмитровку перекроют от Большого Путинковского до Успенского переулка. Ограничения будут действовать с 9 до 13 часов. Объехать Дмитровку можно по Каретному ряду и Тверской.

Траурная церемония пройдет в "Ленкоме" с 10 до 13 часов. Похоронят Николая Караченцова на Троекуровском кладбище.