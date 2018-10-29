Меркель не намерена выдвигать свою кандидатуру на выборах главы ХДС

Новости

Лукашенко пообещал приехать на тысячелетие Бреста 14:59
В Туле двоих мужчин задержали за организацию похищения бизнесмена 14:59
Названы самые популярные подержанные внедорожники в России 14:50
На Кубани спасатели ищут под завалами в русле реки жертву потопа 14:45
В Болгарии нашли 8000-летнюю фигурку матери-богини 14:45
В Москве автохам с битой напал на пешехода с ребенком 14:40
Комиссар ОБСЕ обсудит с Лавровым украинский закон об образовании 14:35
Сакральные знаки пиктов оказались древним языком 14:17
У института телевидения и радиовещания "Останкино" забрали лицензию 14:15
Обвиненный в домогательствах "капитан Барбосса" завершает карьеру 14:15
ЦОДД посоветовал москвичам "переобуться" 14:11
В Перми ФСБ обнаружила банду сетевых наркоторговцев 14:10
Собянин рассказал о популярности новых станций Большой кольцевой линии 14:03
СК начал проверку после гибели журналиста "НТВ" 13:57
Минтранс не предлагал повышать стоимость проезда в "часы пик" 13:52
Парламент Армении во второй раз отклонил поправки в Избирательный кодекс 13:50
Пропавший на Урале 14-летний подросток найден погибшим 13:49
Путин поздравил Болсонаро с избранием на пост президента Бразилии 13:45
Загадочная новинка: малую подлодку неизвестного типа заметили в Китае 13:45
Лукашенко предлагает наделить комсомол страны властными полномочиями 13:40
Крымский бюджет сократится после завершения ФЦП 13:36
На артефакт Виктора Цоя за миллион рублей не нашлось покупателей 13:35
МИД: Вступление Украины и Грузии в НАТО станет проблемой для России 13:29
В Кремле заявили о планах продолжить сотрудничество с Бразилией 13:21
МИД: Россия удовлетворена итогами четырехстороннего саммита по Сирии 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Единый электронный проездной появится в каждом регионе
Единый электронный проездной появится в каждом регионе
Что не пропустить по ТВ на неделе с 29 октября по 4 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 29 октября по 4 ноября
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
29.10.2018 14:11
Рубрика: В мире

Меркель не намерена выдвигать свою кандидатуру на выборах главы ХДС

Текст: Кристина Акопова

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена отказаться от поста председателя ХДС и не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера партии, которые пройдут в декабре. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в руководстве консерваторов.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch/Files Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch/Files
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch/Files

Как утверждается в публикации, канцлер ФРГ идет на такие меры в связи с продолжительным кризисом блока партий ХДС/ХСС. Неприятности начались с выборов в Баварии, когда сестринская партия христианских демократов - ХСС - показала худший результат с 1954 года, набрав всего 37 процентов голосов избирателей. Теперь она не сможет создать абсолютное правительственное большинство в ландтаге даже с традиционными партнерами - СДПГ, которые заняли лишь пятое место, получив 10 процентов голосов.

В Германии выход Америки из ДРСМД считают "катастрофическим"

Последней же каплей стали результаты выборов в федеральной земле Гессен, которые прошли в воскресенье. Несмотря на то, что ХДС одержала победу, она потеряла, по сравнению с результатами прошлый выборов 2013 года, 11,3 процента голосов электората.

Уход Меркель с поста главы ХДС  - событие ожидаемое в Германии многими, потому разговоры о том, кто станет ее преемником, начались тоже давно. Как сообщает Bild, о своей готовности участвовать в предстоящих выборах главы ХДС, например, заявил Фридрих Мерц - немецкий политик, бывший член Европарламента и экс-председатель парламентской группы ХДС/ХСС в Бундестаге.

Фото: AP Photo/Lefteris Pitarakis
Журналист Bild раскритиковал Меркель за излишнее дружелюбие к Путину

В тоже время, по данным источника, Меркель не намерена отказываться от должности канцлера ФРГ. В этой связи эксперты припоминают заявления ведущего немецкого политика о том, что лидерство в партии и должность канцлера неразрывно связаны. Напомним, что Ангела Меркель не покидает политическую арену ФРГ уже 18 лет.

В мире Европа Германия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видео: Обломки упавшего индонезийского самолета были найдены в море
В Грузии состоится второй тур президентских выборов
Сбербанк: Утечка данных сотрудников не представляет угрозы для клиентов
В Кремле рассказали про подготовку визита Ким Чен Ына
Подозрительный пакет обнаружен у посольства РФ в США