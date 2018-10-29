Меркель не намерена выдвигать свою кандидатуру на выборах главы ХДС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена отказаться от поста председателя ХДС и не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера партии, которые пройдут в декабре. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в руководстве консерваторов.

Как утверждается в публикации, канцлер ФРГ идет на такие меры в связи с продолжительным кризисом блока партий ХДС/ХСС. Неприятности начались с выборов в Баварии, когда сестринская партия христианских демократов - ХСС - показала худший результат с 1954 года, набрав всего 37 процентов голосов избирателей. Теперь она не сможет создать абсолютное правительственное большинство в ландтаге даже с традиционными партнерами - СДПГ, которые заняли лишь пятое место, получив 10 процентов голосов.

Последней же каплей стали результаты выборов в федеральной земле Гессен, которые прошли в воскресенье. Несмотря на то, что ХДС одержала победу, она потеряла, по сравнению с результатами прошлый выборов 2013 года, 11,3 процента голосов электората.

Уход Меркель с поста главы ХДС - событие ожидаемое в Германии многими, потому разговоры о том, кто станет ее преемником, начались тоже давно. Как сообщает Bild, о своей готовности участвовать в предстоящих выборах главы ХДС, например, заявил Фридрих Мерц - немецкий политик, бывший член Европарламента и экс-председатель парламентской группы ХДС/ХСС в Бундестаге.

В тоже время, по данным источника, Меркель не намерена отказываться от должности канцлера ФРГ. В этой связи эксперты припоминают заявления ведущего немецкого политика о том, что лидерство в партии и должность канцлера неразрывно связаны. Напомним, что Ангела Меркель не покидает политическую арену ФРГ уже 18 лет.