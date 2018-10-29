Канцлер Германии Ангела Меркель, бессменно возглавляющая Христианско-демократический союз вот уже 18 лет, не будет выдвигать свою кандидатуру на пост руководителя ХДС на внутрипартийных выборах, которые состоятся в Гамбурге в начале декабря. Об этом в понедельник утром сначала сообщили немецкие и мировые СМИ со ссылкой на источники в окружении Меркель, которая объявила о своем сенсационном решении на закрытом заседании президиума партии. А затем она лично подтвердила его на пресс-конференции в Берлине.

Кроме того, Меркель сказала, что не будет баллотироваться на пост канцлера в 2021 году, когда в стране пройдут очередные парламентские выборы, и, более того, не собирается больше избираться в бундестаг и вообще занимать какие-либо политические должности. "Я готова на остаток своего срока работать канцлером ФРГ", - заявила политик, чьи слова произвели в ФРГ настоящую бурю.

Хотя сама Меркель уверяет, что об отставке с поста главы партии планировала еще летом, эксперты едины в том, что к этому шагу ее подтолкнули удручающие результаты ХДС на региональных парламентских выборах. Напомним, что по итогам воскресного голосования в земле Гессен христианские демократы набрали всего около 27 процентов - это на 11 с лишним пунктов меньше, чем пять лет назад. Как утверждают немецкие СМИ, самую лаконичную среди соратников Меркель реакцию выдал ее младший партнер по консервативному альянсу, глава ХСС и министр внутренних дел Хорст Зеехофер. По поводу решения своей начальницы баварец якобы изрек: "Жаль", в чем многие усмотрели долю иронии. Тем временем многие эксперты сомневаются, что фрау канцлер "дотянет" до 2021 года, ведь до сих пор она неизменно подчеркивала: посты главы правительства ФРГ, которое она возглавляет с 2005 года, и лидера ХДС для нее неразделимы. "Это возможно, но это начало конца", - прокомментировал новость шеф отдела политики портала Spiegel-online Себастиан Фишер.

"Меркель понимает, что стремительно теряет поддержку избирателей, рядовых однопартийцев и верхушки ХДС. В этих условиях ее вполне бы могли не переизбрать в декабре, - поделился с "РГ" немецкий политолог Александр Рар. - Поэтому она решила уйти красиво, чтобы избежать катастрофы. Не исключено, что Германию вообще ждут досрочные выборы в бундестаг, если коалиция развалится. Тогда уже в ближайшее время в ФРГ появится новый (или новая) канцлер, который возьмет на себя ответственность за судьбу правительства и страны". Действительно, социал-демократы, чей рейтинг тоже стремительно падает, в том числе из-за обвинений в "идейном коллаборационизме" с Меркель в рамках "большой коалиции", поспешили воспользоваться ситуацией, потребовав 29 октября от консерваторов к декабрю "преодолеть внутренние конфликты". В противном случае, намекают в СДПГ, партия будет ставить вопрос о дальнейшем участии в правительстве.

Между тем Александр Рар полагает, что интрига, связанная с будущим Ангелы Меркель, далека от разрешения. "Не думаю, что она уходит насовсем. Существует предположение, что нынешний маневр нужен ей для для того, чтобы в следующем году выставить свою кандидатуру на пост главы Еврокомиссии", - считает собеседник "РГ". Впрочем, агентство dpa полагает, что речь идет о "политическом закате" карьеры Меркель, которая не будет претендовать на руководящие посты в Брюсселе: "Слабость Меркель внутри страны сдерживает ее потенциал в роли лидера Европейского союза". "Она уходит спустя три года после провозглашения политики открытых дверей (в отношении мигрантов. - Прим. "РГ") с ее патологическим альтруизмом, который нанес удар по Европе", - пишут критики канцлера ФРГ. Сама Меркель в понедельник заявила, что ни в каких дискуссиях о своем возможном преемнике участвовать не будет. Генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, экс-лидер фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц, председатель бундестага Вольфганг Шойбле - в немецких СМИ сейчас фигурируют эти и многие другие имена. "Кто бы ни занял место Меркель, этот политик не должен быть "меркелианцем". Ему предстоит сделать Христианских демократов снова консервативными", - уверен австрийский эксперт Кристиан Эбнер.