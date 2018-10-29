МИД: Без отказа НАТО от конфронтации нормальные отношения с РФ невозможны

Линия на конфронтацию, которой придерживается Североатлантический альянс, делает невозможным нормализацию отношений с Россией. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Александр Грушко на экспертной дискуссии "Будущее НАТО: источники неопределенности и возможные сценарии развития".

"На сегодняшний день для нас очевидно, что не может быть восстановления нормальности, если не произойдет отказа НАТО от нынешней линии на конфронтацию", - заявил замминистра, комментируя нынешнее положение дел в отношениях между Россией и альянсом.

"То, что делает НАТО на восточном фланге, можно охарактеризовать как создание военного потенциала, способного проецировать силу в направлении России. Если говорить военным языком, то речь идет о неких военных приготовлениях. Это очень тревожно, потому что мы вынуждены на это реагировать и политическим, и военным путем, принимая военно-технические меры предосторожности", - отметил Грушко. По словам дипломата, "ставя в центр своей военной активности сдерживание России, НАТО фактически возвращает Европу или пытается вернуть к временам холодной войны". Такой курс "чреват новой гонкой вооружений", которую будет очень сложно остановить, "даже при наличии политической воли и соответствующих условий".

По мнению Грушко, Североатлантический альянс не смог перестроиться после окончания холодной войны, потому и пытается воссоздать ту атмосферу.