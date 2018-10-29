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Рубрика: Власть

МИД РФ: Обладающие ядерным оружием страны не подпишут ДЗЯО

Текст: Юрий Когалов
Россия, Великобритания, Китай, США и Франция не будут подписывать Договор о запрещении ядерного оружия. Об этом говорится в совместном заявлении пяти стран на Первом комитете 73-й сессии Генассамблеи ООН, распространенном МИД РФ.

"ДЗЯО не учитывает ключевые проблемы, которые должны быть решены для достижения устойчивого ядерного разоружения в глобальных масштабах. Он противоречит ДНЯО и несет риски его подрыва", - отмечается в заявлении. В частности, предлагаемое соглашение игнорирует ситуацию в области международной безопасности и региональные вызовы, не приведет к уничтожению ни одной единицы оружия, не способствует повышению доверия и транспарентности между государствами, а также провоцирует разногласия в рамках международных инструментов нераспространения и разоружения.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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"Мы не будем поддерживать, подписывать или ратифицировать этот Договор. ДЗЯО не будет иметь обязывающего характера для наших стран, и мы не приемлем каких-либо заявлений, что он вносит вклад в развитие обычного международного права; он не устанавливает какие-либо новые стандарты или нормы. Мы призываем все страны, которые рассматривают вопрос о поддержке ДЗЯО, серьезно подумать о связанных с ним последствиях для международного мира и безопасности", - подчеркивается в документе.

Москва, Лондон, Пекин, Вашингтон и Париж призывают "все государства обозначить приверженность дальнейшему успешному осуществлению ДНЯО: обеспечить его выполнение, содействовать универсализации, гарантировать наивысшие стандарты нераспространения и реагировать на имеющиеся и новые вызовы распространения, где бы они ни возникали".

По мнению пяти стран-участниц ДНЯО, подписанное 50 лет назад соглашение стало основой для международных усилий по противодействию угрозе распространения ядерного оружия в мире и, таким образом, ограничило риск ядерной войны. В то же время благодаря ему появилась возможность мирного использования атома - для энергетики, медицины, сельского хозяйства и промышленности.

"В соответствии с ДНЯО мы остаемся приверженными проведению в духе доброй воли переговоров об эффективных мерах по ядерному разоружению, а также о договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем. Мы поддерживаем конечную цель - мир без ядерного оружия в условиях равной и неделимой безопасности для всех", - подчеркивается в документе.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Ядерная безопасность
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